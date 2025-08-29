"Notują rekordowe zyski". Morawiecki domaga się wprowadzenia podatku

"Banki w Polsce notują rekordowe zyski! Dlatego trzeba wprowadzić podatek bankowy, aby sektor finansowy uczciwie dołożył się do rozwoju państwa i wsparcia obywateli" – napisał na platformie X Mateusz Morawiecki.

Były premier dołączył do wpisu grafikę, z której wynika, że w 2023 roku banki zarobiły 27,9 mld zł. W 2024 roku już 42,5 mld zł. Na 2025 rok planowany przez banki zysk to aż 48,9 mld zł.

"Zamiast podnosić podatki dla zwykłych Polaków, niech rząd Donalda Tuska mocniej opodatkuje absolutnie rekordowe zyski banków!" – czytamy na grafice.

twitter

Zmiany w opodatkowaniu sektora bankowego

21 sierpnia Finansów zapowiedziało zmiany w opodatkowaniu sektora bankowego. Podatek dochodowy (CIT) od banków miałby zostać zwiększony w 2026 roku do 30 proc., w 2027 roku spadłby do 26 proc., a w kolejnych latach byłby na poziomie 23 proc. Jednocześnie obniżona miałaby być stawka podatku bankowego, o 10 proc. w 2027 roku oraz o 20 proc. w 2028 roku względem obecnego stanu.

Resort finansów szacuje, że zmiany będą skutkować zwiększeniem wpływów z podatku CIT w roku 2026 o ok. 6,5 mld zł. "Łącznie w okresie 10 lat proponowane rozwiązania mają przynieść budżetowi ponad 20 mld zł, co będzie stanowiło istotny udział sektora bankowego w finansowaniu wydatków budżetu państwa, w szczególności zwiększonych potrzeb w odniesieniu do wydatków na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia" – napisało ministerstwo w komunikacie.

Na początku sierpnia Narodowy Bank Polski informował, że w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku banki zarobiły prawie 23,34 mld zł, czyli o prawie 3,6 mld zł więcej niż w tym samym okresie 2024 roku – wówczas zanotowały 19,74 mld zł zysku.

Czytaj też:

Rekordowy deficyt w przyszłorocznym budżecie? Tyle może wynieśćCzytaj też:

Banki zapłacą więcej? Branża krytykuje resort