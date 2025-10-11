"Unia pęka przed Karolem". Morawiecki: Brawo panie prezydencie!

Na placu Zamkowym w Warszawie w sobotę po godz. 14. rozpoczęła się demonstracja zorganizowana przez PiS pod hasłem "STOP nielegalnej migracji! NIE dla umowy z Mercosur!". Wcześniej w sobotę RMF FM poinformowało, że Polska może zostać zwolniona z niektórych założeń paktu migracyjnego. Chodzi o wyłączenie z mechanizmu relokacji migrantów oraz finansowych obciążeń. Ostateczna decyzja w tej sprawie ma zapaść w przyszłym tygodniu. Premier Donald Tusk zabrał głos w sprawie

. "Mówiłem, że nie będzie w Polsce relokacji migrantów i nie będzie! Załatwione" – napisał na platformie X szef rządu. "Że uszczelnimy barierę na granicy z Białorusią – i jest to dziś najlepiej strzeżona granica w Europie. Że zaostrzymy przepisy wizowe i azylowe – i Polska stała się wzorem dla innych. Robimy, nie gadamy!" – dodał Donald Tusk.

Do tej kwestii w swoim przemówieniu w stolicy odniósł się były premier. – Witajcie kochani! Zebraliśmy się tutaj, żeby bronić Polski. Zebraliśmy się razem, żeby bronić jej przed kłamstwem, słabością, uległością wobec Brukseli. Polska nie jest na kolanach i nie będzie na kolanach – rozpoczął Mateusz Morawiecki.

– Polska nie jest niczym zakładnikiem panie Tusk, niczyim lennem. Tak jak chcecie to zrobić w zamian za nasze interesy, to, co Polsce się należy, sprzedajcie to wszystko, żeby utrwalić władzę. Ale my na to nie pozwolimy. Jesteśmy na placu Zamkowym, że powiedzieć "dość kłamstw", "dość uległości", "dość zamykania polskich zakładów". Żeby powiedzieć temu rządowi prosto w twarz – "dość" – podkreślał polityk.

Morawiecki: Brawo Nawrocki!

– Pamiętacie jak obiecaliśmy, że nie przyjmiemy żadnego przymusowo dystrybuowanego imigranta. (...) Zbudowałem koalicję z Węgrami i Czechami. Zablokowaliśmy do końca naszych rządów nielegalną imigrację. Zero nielegalnej imigracji. (...) Ten rząd, jak objął stery, zabrało mu tydzień, żeby przyjąć pakt migracyjny. Tusk skulił uszy po sobie i 20 grudnia 2023 roku pakt migracyjny został przyjęty i obowiązuje do dzisiaj – zauważył.

Następnie Morawiecki nawiązał do obietnicy kampanijnej Karola Nawrockiego. – Przypomnijcie sobie obietnicę sprzed pół roku – jeśli wybierzecie Karola Nawrockiego, to choć nie ma prerogatyw rządowych, Karol powstrzyma nielegalną migrację, zablokuje pakt migracyjny. I zobaczcie, co się stało. Kilka dni temu prezydent napisał ostre pismo do von der Leyen. (...) Łapy precz od Polski z nielegalną imigracją. Mija kilka dni i UE pęka, pęka przed Karolem. Dziękujemy panie prezydencie, brawo! – ogłosił były premier.

