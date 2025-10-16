Znów zrobiono sondaż. Polacy nie chcą premiera Tuska

Na pytanie: "Czy uważasz, że Donald Tusk powinien przestać być premierem?" 52 proc. uczestników sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" odpowiedziało "tak", 34 proc. – "nie", a 14 proc. – "nie wiem".

Redakcja "SE" komentuje, że koalicja rządząca ma coraz więcej powodów do niepokoju. "Choć sondaże nadal sprzyjają Koalicji Obywatelskiej, inne partie tworzące rząd, takie jak Polska 2050 czy PSL, nie mogą liczyć na poparcie gwarantujące im ponowne wejście do Sejmu" – ocenia.

Badanie przeprowadzono 11 i 12 października na próbie 1002 dorosłych Polaków.

Premier Tusk z większym poparciem u osób starszych

W opublikowanym kilka dni temu badaniu pracowni Opinia24 przeprowadzonego dla RMF FM 47 procent respondentów opowiada się za wymianą Donalda Tuska na stanowisku premiera, w tym 32 proc. w sposób zdecydowany. Przeciwnego zdania jest 32 proc. respondentów (17 proc. zdecydowanie nie chce zmiany). 21 proc. nie ma na ten temat zdania.

"Największą chęć zmiany premiera wykazują osoby młode: aż 59 procent w wieku 25-29 lat i 56 procent w grupie 30-39 lat. W tej samej grupie znaczna część deklaruje "zdecydowanie tak" (odpowiednio 43 proc. i 29 proc.). W odwrotnym kierunku spoglądają najstarsi ankietowani (60+), z których 42 proc. nie chce zmieniać premiera. Podobne różnice widać również w podziale według wykształcenia – osoby z zawodowym wykształceniem częściej (53 proc.) popierają zmianę, podczas gdy wśród mających wyższe wykształcenie dominują głosy przeciw (38 proc.)" – opisuje RMF FM.

Różnice są widoczne także ze względu na preferencje polityczne respondentów. "Zwolennicy Konfederacji niemal jednomyślnie (83 proc.) chcą odsunięcia Tuska od władzy, a wyborcy Prawa i Sprawiedliwości również w wysokim odsetku (73 proc.) opowiadają się za jego zmianą. Z kolei elektoraty Koalicji Obywatelskiej (69 proc.) i Nowej Lewicy (56 proc.) w przeważającej większości stoją po stronie obecnego premiera. Podobny wzorzec widzimy wśród głosujących na Rafała Trzaskowskiego: w I turze 66 proc., a w II turze 57 proc. sprzeciwiało się odwołaniu Tuska" – zauważa rozgłośnia.

