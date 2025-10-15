Morawiecki uderzył w Tuska spotem. "Zdradza nas ponownie"

Na socjal mediach premiera Donalda Tuska i polityków Koalicji Obywatelskiej od rana rozpowszechniany jest propagandowy spot. Bezpośrednim asumptem jest dzisiejsza rocznica. 15 października mijają dokładnie dwa lata odkąd władzę w Polsce przejęła koalicja KO, Trzecia Droga (obecnie już Polska 2050 i PSL) i Lewica. Z opublikowanego w sieci krótkiego klipu wynika, że sytuacja w Polsce jest doskonała, wynagrodzenia rosną, a ludziom żyje się coraz lepiej. Bohater klipu wrócił zaś do Polski, by budować wiatraki.

Morawiecki: Tusk zdradza Polskę

W spocie Morawieckiego narratorem jest natomiast Polska. Podnosi temat bardzo poważnych zagrożeń, jak stan budżetu państwa, masowa migracja czy umowa z Mercosur. Polska mówi, że od dwóch lat rządza nią nieudolni ludzie. W tym momencie widzimy Donalda Tuska, a następnie samolot i przypomnienie o jego "ucieczce do Brukseli" w okresie poprzednich rządów PO. Dalej jest mowa o złym rządzeniu i niedotrzymywaniu wyborczych obietnic.

– [...] Moje wielkie marzenie to oczywiście CPK i elektrownia atomowa, ale oni wszystko rujnują. Sytuacja ekonomiczna jest katastrofalna. Ogromny deficyt i ciągle rosnący dług. Spłacać będą to przyszłe pokolenia. Inwestorzy ode mnie uciekają, rząd mnie ośmiesza. Chcę być dumna, a czuję się upokorzona i uzależniona od brukselskich dyktatów. Pakt migracyjny, umowa z Mercosur – boję się o moją przyszłość – słyszymy w materiale.

Do spotu były premier zamieścił krótki komentarz. "Tusk zdradził Polskę raz, kiedy uciekł do Brukseli. Teraz zdradza nas ponownie: a) gwałtowny wzrost zadłużenia, rekordowy deficyt; b) ucieczka inwestorów; c) rodziny płacą za to cenę" – napisał Morawiecki.

Spot Tuska. Ludzie wracają do Polski budować wiatraki

Z kolei opowieści narratora w spocie Tuska i KO towarzyszą ujęcia pociągów, wiatraków, fotowoltaiki i radosnych Polaków. Bohater materiału wrócił do Polski z jakiegoś innego kraju, by stawiać wiatraki.

– Wróciłem po latach do Polski. Sporo się zmieniło. Kolej przyśpieszyła, gospodarka też. Pensje rosną, a ludziom żyje się po prostu lepiej. Na dzieci dostaję 800 plus oraz 1500 babciowego – słyszymy w klipie.

– Tak, to dobre miejsce do życia. Czuję się tu bezpiecznie. Wróciłem, by budować największą farmę wiatrowa w tej części Europy. Bo my Polacy robimy, nie gadamy – podsumowuje narrator.

Szef rządu do materiału na platformie X załączył swój komentarz: "Nie ma na co czekać. Wracajcie!" oraz hasztag "Robimy, nie gadamy".

