Tyle miliardów na samą obsługę zadłużenia. Mulawa: To jest dramat, kula śniegowa

O stanie finansów państwa na kanale "Nam Zależy" rozmawiał z posłem Konfederacji Mikołaj Dowejko. Mulawa powiedział, że to, co zrobiły rządy PO i PiS dawno wyskoczyło poza skalę odpowiedzialnej polityki. Podkreślił, że w przyszłym roku sama obsługa zadłużenia budżetu będzie kosztowała podatników 75 miliardów złotych. Polska jest w sytuacji, w której dług jest rolowany i powiększany. – To jest jak kula śniegowa – porównał.

Mulawa: Nabierająca siły kula śniegowa

Poseł powiedział, że jeżeli Polska będzie się zadłużać jeszcze bardziej, a deficyt powoduje, że będzie musiała, to będzie musiała oferować w obligacjach skarbu państwa jeszcze wyższe odsetki, co z kolei spowoduje, że koszty obsługi zadłużenia wzrosną o kolejne miliardy. – To jest dramat, jesteśmy w fazie nabierającej sił kuli śniegowej – powiedział.

Mulawa zwrócił uwagę, że agencje ratingowe obserwują to i jak ocenił widzą, że wbrew temu, co mówi minister Domański, sytuacja ta nie wynika ze wzrostu wydatków na zbrojenia tylko z wydatków socjalnych. Taka sytuacja zadłużeniowa może powodować obniżanie się kredytowej wiarygodności Polski, co przełoży się na żądanie wyższych odsetek od przyszłych pożyczkodawców.

KPO – uzależnianie państw od UE poprzez pożyczkę

W dalszej części rozmowy o finansach w kontekście długów Mulawa przypomniał m.in., że KPO to w dużej mierze pożyczki. – Chodzi o uzależnianie krajów od instytucji finansowych Unii Europejskiej. Z perspektywy unijnej przekazanie Polsce KPO było korzystne niezależnie, czy byłby to rząd PiS czy PO – powiedział, dodając, że pożyczka ta i tak zostałaby w końcu rzez Brukselę przyznana nawet, gdyby dalej rządził PiS, ale wykorzystano ją politycznie blokując za rządów PiS, po to, żeby pomóc wygrać wybory Platformie Obywatelskiej.

Astronomiczny deficyt budżetowy w Polsce

Według aktualnego projektu ustawy budżetowej wydatki budżetu państwa w przyszłym roku wyniosą 918,9 mld zł, przy dochodach w wysokości 647,2 mld zł. Oznacza to deficyt 271,7 miliardów złotych (to jest 42 procent planowanych rocznych przychodów państwa).

Z nowych danych przywołanych przez portal Business Insider Polska wynika, że na koniec sierpnia oficjalne zadłużenie Skarbu Państwa wyniosło ok. 1 bilion 853 miliardy złotych.

Czytaj też:

"Za dwa lata nie znajdzie pracy nawet w warzywniaku". Opozycja uderza w ministraCzytaj też:

Cztery sposoby wydawania pieniędzy. Rząd wydaje w najgorszy z możliwych