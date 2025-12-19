Decyzją UE i rządu Polacy będą finansować Kijów. "Nikt Państwa o to nie zapytał"
Decyzją UE i rządu Polacy będą finansować Kijów. "Nikt Państwa o to nie zapytał"

Po rosyjskiej napaści Polska udzieliła Ukrainie gigantycznej pomocy finansowej. Nic nie wskazuje na to, żeby finansowanie miało się skończyć. Na polskich podatników nałożono kolejny dług.

W Brukseli trwa szczyt Unii Europejskiej, na którym zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli unijnego establishmentu zapadła decyzja w zakresie tzw. pożyczek reparacyjnych z wykorzystaniem zamrożonych w Europie pieniędzy Rosji dla finansowania Ukrainy w latach 2026-2027.

UE nie zabierze aktywów Rosji, będzie pożyczka dla Ukrainy

Ostatecznie po 15 godzinach negocjacji w Brukseli Unia Europejska podjęła decyzję o przyznaniu Ukrainie 90 miliardów euro na lata 2026-27. Pieniądze zostaną przekazane w formie pożyczki i będą pochodziły z zaciągniętego przez państwa UE długu. Unijni przywódcy nie osiągnęli porozumienia, co do zabrania zamrożonych rosyjskich aktywów i przelania ich części dla Kijowa, choć dyskusja na ten temat toczyła się od kilku tygodni.

Polacy będą spłacać. Warzecha: Nikt Państwa o to nie zapytał

W sieci pojawiają się pierwsze komentarze polskich polityków i publicystów. Łukasz Warzecha zwrócił uwagę, że rządzący nie zapytali polskiego społeczeństwa, czy chce w dalszym ciągu finansować państwo ukraińskie.

"Finansowanie Ukrainy. Zaciągnięcie długu na 90 mld euro, który faktycznie jest darowizną, bo warunkiem jego spłacenia jest wypłacenie reparacji przez Rosję, co oczywiście nie nastąpi" – przypomniał.

"Jak się Państwo czują z tym, że nikt Państwa o to nie zapytał, a będą Państwo ze swoich podatków finansowali Kijów?" – zapytał.

"Przypomnę, że wymeldowały się z tego Węgry, Słowacja i Czechy" – dodał, nawiązując do stanowiska partnerów Polski z Grupy Wyszehradzkiej, których liderzy polityczni uchronili swoje społeczeństwa od konieczności spłacania nowego długu.

Pożyczka dla Ukrainy. Tusk krytykowany

Opracował: Grzegorz Grzymowicz
Źródło: DoRzeczy.pl / X
