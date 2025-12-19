Ukraiński deputowany krytykuje Polskę. "Poparcie społeczne dla Ukrainy maleje"

W jego ocenie wewnętrzne problemy polityczne w Warszawie sprawiają, że głos Polski przestaje być wyraźnie słyszalny na arenie międzynarodowej.

Ukraina punktuje polskie problemy

– Dla nas jest ważne, żeby Polska była na wszystkich spotkaniach międzynarodowych i żeby głos Polski było słychać – powiedział Kniażycki na antenie Polsat News. Jak dodał, "niestety teraz Polska mówi różnymi głosami przez problemy wewnętrzne, polityczne". Zdaniem ukraińskiego polityka brak jednolitego stanowiska osłabia pozycję Polski jako ważnego partnera Ukrainy w Unii Europejskiej oraz w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. – Mamy nadzieję, że te problemy będą rozwiązane i że głos Polski będzie słychać we wszystkich rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi – zaznaczył.

Kniażycki zwrócił również uwagę na spadek poparcia polskiego społeczeństwa dla Ukrainy, co – jak podkreślił – jest dla Kijowa poważnym problemem. – Dla nas to wsparcie od Polski i polskiego społeczeństwa, które niestety maleje, i to też jest problem dla nas, to jest naprawdę bardzo ważne – powiedział w Polsat News.

"Polska jest państwem, które Lenin kiedyś wymyślił"

Ukraiński deputowany podkreślił, że Ukraina oczekuje jednoznacznego stanowiska ze strony całej polskiej sceny politycznej. – Dla Ukrainy jest ważne wsparcie największych partii w parlamencie polskim, w Sejmie i Senacie – zaznaczył deputowany, wskazując na potrzebę współpracy z prezydentem, rządem i premierem.

W kontekście zagrożeń ze strony Rosji Kniażycki przywołał również wypowiedzi rosyjskich przedstawicieli podważające państwowość Polski. – Maria Zacharowa mówiła i o Polsce, że Polska jest państwem wymyślonym, które Lenin kiedyś wymyślił – przypomniał dodając, że podobna narracja była wcześniej stosowana wobec Ukrainy przed pełnoskalową agresją.

