Vance zabrał głos po ataku. Zaapelował do mediów

Do niebezpiecznego incydentu doszło w rezydencji wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych J.D. Vance'a w Ohio. Jedna osoba została zatrzymana – przekazało Secret Service.

Wiceprezydent opublikował wpis na portalu X. "Dziękuję za wszystkie życzliwe słowa płynące przy okazji ataku na nasz dom. Z tego, co wiem, jakiś szaleniec próbował włamać się do środka, wybijając szyby. Jestem wdzięczny Secret Service i policji w Cincinnati za szybką reakcję. Nawet nie byliśmy w domu, bo już wróciliśmy do Waszyngtonu" – przekazał Vance.

"Jedna prośba do mediów: staramy się chronić nasze dzieci w jak największym stopniu przed realiami życia w służbie publicznej. W tym świetle, sceptycznie podchodzę do kwestii wartości informacyjnej epatowania zdjęciami naszego domu z dziurawymi oknami"

– podkreślił J. D. Vance.

Atak na dom wiceprezydenta

Secret Service przekazało, że mężczyzna został ujęty pod zarzutem dokonania zniszczenia mienia. Chodzi m.in. o wybicie szyb w rezydencji wiceprezydenta USA. Napastnik tuż po północy został zatrzymany przez służby, a następnie doprowadzony do aresztu w Cincinnati.

"W chwili zdarzenia rezydencja była pusta, a wiceprezydent i jego rodzina nie przebywali w Ohio" – czytamy w komunikacie Secret Service. "Dorosły mężczyzna został zatrzymany przez policję w Cincinnati po tym, jak funkcjonariusze Secret Service USA ujęli go za spowodowanie szkód materialnych, w tym wybicie szyb na zewnątrz prywatnej rezydencji związanej z wiceprezydentem" – przekazał w oświadczeniu rzecznik Secret Service, Anthony Guglielmi.

Zdjęcia dokumentujące zniszczenia na terenie posiadłości już zostały opublikowane w mediach społecznościowych. RMF24 podaje, J.D. Vance i jego żona Usha zakupili rezydencję w 2018 roku. "Zapłacili za nią około 1,4 miliona dolarów. Znajduje się ona w dzielnicy East Walnut Hills w Cincinnati" – wskazuje serwis.

