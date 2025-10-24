"Tusk nie jest w stanie". Gorzkie słowa byłej współpracownicy

Zgodnie z wynikami najnowszego sondażu OGB, Koalicja Obywatelska może liczyć na 38,12 proc. poparcia. To wzrost o 4,1 pkt proc. Na PiS zagłosowałoby 29,81 proc. badanych, co daje wzrost o 1,9 pkt proc. Trzecia jest Konfederacja, która w sondażu OGB uzyskała 15,50 proc. poparcia, co oznacza spadek o 0,9 pkt proc.

Do Sejmu dostałaby się jeszcze Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z wynikiem na poziomie 6,02 proc. (spadek o 1,1 pkt proc.).

Pod progiem wyborczym – zgodnie z wynikami sondażu – znalazłyby się: Nowa Lewica – 4,13 proc. poparcia (spadek o 0,1 pkt proc.), PSL – 2,78 proc. (spadek o 0,9 pkt proc.), Partia Razem – 2,03 proc. (spadek o 2,2 pkt proc.) oraz Polska 2050 – 1,61 proc. (spadek o 0,8 proc.)

Mucha: Mamy takiego prezydenta przez złe decyzje KO

Czy Donald Tusk ma szansę odnieść zwycięstwo? Wiceprzewodnicząca Polski 2050 Joanna Mucha w rozmowie z Radiem Zet wskazała, że sprawa jest nieco bardziej złożona.

– Zdefiniujmy, co uważamy za zwycięstwo. Bo dla mnie zwycięstwem jest to, że po 2027 roku demokraci nadal w Polsce rządzą. Jeśli tak zdefiniujemy zwycięstwo, to w moim przekonaniu Donald Tusk nie jest w stanie poprowadzić KO czy partii, która będzie się nazywała w jakikolwiek inny sposób do tego, żeby na tyle wygrać – powiedziała była wiceminister edukacji narodowej. – Ale jesteśmy jeszcze my, wiem że dzisiaj mamy niskie notowania, sondaże, ale mamy zamiar się odbudować – dodała.

Pod adresem szefa rządu padły gorzkie słowa. – Od lidera 30-proc. partii zależało na przykład to, kogo będziemy mieli jako prezydenta Polski i przez złe decyzje podejmowane właśnie w KO, mamy dzisiaj takiego prezydenta, jakiego mamy, a to absolutnie strategiczna sprawa – stwierdziła była polityk Platformy Obywatelskiej. – Wina całej KO, która w taki sposób sformułowała i kampanię wyborczą i sposób jej prowadzenia, i korzystanie ze specjalistów, badań, itd. Itd. I w ogóle samego kandydata – dodała.

– Nie mam takiego poczucia, że my wszyscy powinniśmy stawać na baczność przed największą partią koalicyjną, bo my nie jesteśmy PiS-em – zaznaczyła posłanka.

PL 2050 na jednej liście z KO? Posłanka zaprzecza

Joanna Mucha wyraźnie podkreśliła, że Polska 2050 nie wystartuje w wyborach parlamentarnych z listy Koalicji Obywatelskiej.

– Nie, my jednoznacznie wykluczamy możliwość tego, żebyśmy szli z jednej listy. Kłóciliśmy się o tę jedną listę już w poprzednich wyborach i mieliśmy rację, bo bardzo duża część naszych wyborców nie poszłaby na te wybory, gdyby to była jedna lista i mamy to przebadane, jakby dość wyraźnie stwierdzone, więc nas rzeczywiście nie interesuje to, żeby iść na jednej liście – powiedziała parlamentarzystka.

Jak zaznaczyła Mucha, jedna lista "jest absolutnie wykluczona". – Nasz wyborca to jest wyborca, który jest bardzo negatywnie nastawiony do PiS-u i bardzo nieufnie w stosunku do PO czy KO – stwierdziła posłanka.

