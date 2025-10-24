Nowe ugrupowanie wchłonie PO. Znamy nazwę

Wymienione partie będą tworzyć jedną strukturę – Koalicję Obywatelską. Dotychczas taką nazwę nosił klub parlamentarny tworzony przez wspomniane ugrupowania. Jak podaje Radio Zet, jeszcze w tym roku mogą się odbyć wybory władz nowej partii, natomiast w zarządzie krajowym może dojść do kilku zmian.

Zjazd zjednoczeniowy, który odbędzie się w najbliższą sobotę (25 października) w hali ATM w Warszawie, ma zgromadzić około 1,3 tys. osób. Na wydarzeniu pojawią się najważniejsi politycy PO z Donaldem Tuskiem na czele, będą również liderzy Nowoczesnej (Adam Szłapka) i Inicjatywy Polskiej (Barbara Nowacka).

Politycy Platformy potwierdzają nową nazwę ugrupowania

Podczas sobotniego wydarzenia zostanie również zaprezentowana nazwa nowego ugrupowania. W kuluarach od dawna mówi się o Koalicji Obywatelskiej, ale przedstawiciele tworzących ją ugrupowań nie podali jeszcze oficjalnej informacji. Jedynie poseł Witold Zembaczyński powiedział w środę w programie Onetu, że nowa partia przyjmie nazwę Koalicja Obywatelska.

Wspomniane doniesienia potwierdził serwis RadioZET.pl w dwóch niezależnych źródłach, również w zarządzie PO. – To będzie naturalne i najlepsze przejście, pod tym szyldem współpracujemy z naszymi partnerami już od kilku dobrych lat. Wyborcy też już znają tę nazwę, przyzwyczaili się do niej, więc nie ma sensu robić wielkiej rewolucji – powiedział portalowi Radia Zet polityk z zarządu krajowego Platformy Obywatelskiej.

Sobotni zjazd zjednoczeniowy nie będzie jedynym wydarzeniem przewidzianym przez polityków PO, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej w ten weekend. "W niedzielę kilkuset działaczy nowego ugrupowania przeniesie się do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Tam zaplanowano dyskusję programową. Mają w niej wziąć udział politycy, ale też eksperci" – podaje RadioZet.pl.

Partia koalicyjna przestanie istnieć. Nie spłaci większości długów

"Nie dążymy do połączenia". Zieloni nie połączą się z Platformą