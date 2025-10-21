Partia koalicyjna przestanie istnieć. Nie spłaci większości długów

25 października odbędzie się Krajowa Konwencja Platformy Obywatelskiej, na której ma dojść do połączenia Platformy Obywatelskiej z Nowoczesną oraz Inicjatywą Polską. Nie wiadomo jeszcze, czy powstanie nowa partia czy współpraca odbywać się będzie pod szyldem Koalicji Obywatelskiej.

KO została powołana jako koalicyjny komitet wyboczy w 2018 r. na potrzeby wyborów samorządowych. Pierwotnie był to sojusz między Platformą Obywatelską i Nowoczesną. Później formuła została poszerzona o Inicjatywę Polską oraz Zielonych.

Likwidacja partii. Nowoczesna nie spłaci długów

– Nowoczesna jako partia istnieje od 10 lat i od ponad siedmiu funkcjonuje w ramach dobrej koalicji razem z Platformą Obywatelską. My na pewno tę formułę współpracy wewnątrz Koalicji Obywatelskiej będziemy wzmacniać i twórczo rozwijać – stwierdził na wtorkowej konferencji prasowej Adam Szłapka, rzecznik prasowy rządu, a jednocześnie przewodniczący Nowoczesnej.

W piątek Nowoczesna ma podjąć uchwałę o likwidacji partii. Jej członkowie przejdą do Platformy Obywatelskiej, która zmieni nazwę. Tymczasem Onet donosi, że formacja kierowana przez Szłapkę wciąż ma 2 mln zł długów i wszystko wskazuje na to, że większości tej kwoty nie spłaci. Co ciekawe, na liście wierzycieli ugrupowania jest m.in. Telewizja Polsat.

Finansowe zobowiązania Nowoczesnej sięgają jeszcze 2015 r. "Partia wzięła wtedy prawie 2 mln zł kredytu z państwowego banku PKO BP i – wbrew przepisom – przelała te środki bezpośrednio z rachunku partii na konto komitetu wyborczego, z pominięciem Funduszu Wyborczego. Dlatego Państwowa Komisja Wyborcza w 2016 r. odrzuciła sprawozdanie finansowe ugrupowania [Sąd Najwyższy podtrzymał tę decyzję], co oznaczało utratę ok. 75 proc. subwencji budżetowej przynależnej Nowoczesnej. Ugrupowanie nie było w stanie zapłacić również za wykupione w Telewizji Polsat spoty kampanijne. Problemy ciągną się do dziś" – czytamy.

– Chciałem od razu zaznaczyć, że Skarb Państwa nie będzie pokrywał naszych długów. Zgodnie z prawem państwo pomaga, gdyby partia nie miała środków na przeprowadzenie samego procesu likwidacji, ale to nie jest nasz przypadek – powiedział Onetowi skarbik Nowoczesnej Mirosław Pampuch. Koszty likwidacji partii, wydatki proceduralne pokrywa majątek partii, a jeśli go brakuje – dopłaca Skarb Państwa, jednak nie obejmuje to spłaty długów wobec wierzycieli.

