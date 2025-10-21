"Nie dążymy do połączenia". Zieloni nie połączą się z Platformą

25 października odbędzie się Krajowa Konwencja Platformy Obywatelskiej,

gdzie ma dojść do połączenia Platformy Obywatelskiej z Nowoczesną oraz Inicjatywą Polską. Nie wiadomo jeszcze, czy powstanie nowa partia czy współpraca odbywać się będzie pod szyldem Koalicji Obywatelskiej. Liderka Inicjatywy Polskiej Barbara Nowacka jest ministrem edukacji, a szef Nowoczesnej Adam Szłapka to rzecznik obecnego rządu.

W KO, obok PO, Nowoczesnej i IP, są także Zieloni. "Zaproszenie Zielonych do Koalicji Obywatelskiej było jeszcze pomysłem Grzegorza Schetyny, który prowadził w tej sprawie rozmowy z dwójką przewodniczących tej niewielkiej formacji: Wojciechem Kubalewskim i Małgorzatą Tracz. Schetyna miał wizję, by połączyć wszystkie możliwe frakcje, które krytykowały politykę Prawa i Sprawiedliwości, pod jednym szyldem" – opisuje Interia.

Nie ma zgody

Jednak Zieloni nie połączą się z pozostałymi partiami. "Donald Tusk uznał, że Zieloni stanowią odrębny byt polityczny i nie wystosował do nich zaproszenia. Innymi słowy: nie zaoferował Zielonym połączenia się w jedną partię z PO, Nowoczesną i Inicjatywą Polska. Jak przekonują Interię politycy Zielonych, nie jest to dla żadnej ze stron zdziwienie, bo współpraca między tymi podmiotami ma trwać, ale na formalne połączenie nie zgodziłby się ani stary, ani nowy zarząd, a tym bardziej członkowie Zielonych" – czytamy.

– Nigdy nie aspirowaliśmy do tego grona. Mamy swoje korzenie w europejskiej partii Zielonych, więc ten rodowód jest wyraźnie inny. Dalej chcemy natomiast współpracować z Koalicją Obywatelską – mówi Przemysław Słowik, były przewodniczący Zielonych– Nie było takiej propozycji. Nasz koalicjant doskonale wie, że jesteśmy na tyle samodzielną organizacją, że nie dążyliśmy do połączenia. Jednak ostateczna decyzja odnośnie podejmowanych koalicji należy już do nowych władz Zielonych – dodaje.

"Przyczyn takiego stanu rzeczy należy szukać na arenie międzynarodowej. Zieloni są bardzo mocno zakorzenieni w europejskich strukturach, bo niemal w każdym kraju UE działa podobna partia lub jej odpowiednik. Wszystkie te podmioty bardzo ściśle ze sobą współpracują, tworząc spójną całość. Połączenie z Koalicją Obywatelską sprawiłoby, że partia nie miałaby tak wyraźnego szyldu nad Wisłą" – zauważa Interia.

Czytaj też:

"To brzmiało jak desperacja". Szok w koalicji po słowach Tuska