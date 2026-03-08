Omoda 5 Hev

I chociaż producent nadal kusi klientów niską ceną, to tym razem wyjmuje z rękawa jeszcze kilka ważnych kart: wysoką moc (224 KM), duży zasięg (1000 km) i niskie spalanie (5,3 l/100 km).

Aby przekonać się, czy te zalety hybrydowego napędu nie występują wyłącznie na papierze, wzięliśmy ten samochód do testów jeszcze w czasie, gdy drogi były skute lodem, a wskazówka termometru wskazywała dwucyfrowe wartości na minusie.