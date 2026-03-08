Xiaomi 17 Ultra

Elegancko wyglądający smartfon jest świetnie wykonany, smukły i stosunkowo lekki (219 g). Ma też certyfikat IP68, co oznacza wysoką odporność na kurz i wodę.

Podobać może się 6,9-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1.5 K z maksymalną częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz. Jakość obrazu jest znakomita, kolory są nasycone, a czerń głęboka. Dzięki wynoszącej 3500 nitów jasności maksymalnej