Tusk jedynym kandydatem na szefa partii. "Damy radę, nie czuję lęku"

W niedzielę od godz. 10:00 członkowie Koalicji Obywatelskiej wybierają liderów struktur powiatowych, regionalnych, a także przewodniczącego partii. Jedynym kandydatem na szefa ugrupowania jest premier Donald Tusk.

To pierwsze wybory przeprowadzane w partii Koalicja Obywatelska, czyli w ugrupowaniu powstałym w październiku 2025 roku, w wyniku połączenia Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej oraz Inicjatywy Polskiej.

Tusk jedynym kandydatem na szefa KO. Premier zabrał głos

Premier Donald Tusk w niedzielę zabrał głos w sprawie wewnętrznych wyborów w KO.

– Jeśli ktoś się czegoś boi to lepiej niech sobie da spokój z polityką, bo to jest dzisiaj wyjątkowo twarda gra, nie tylko w Polsce, więc o żadnych lękach, czy strachach mowy być nie może – powiedział szef rządu.

Dodał, że „my mamy dzisiaj swój dzień, więc jesteśmy naładowani optymizmem”. – Wybory wewnętrzne w Koalicji Obywatelskiej pokazują, że tutaj jest na prawdę do przodu i z uśmiechem – dodał.

Donald Tusk podkreślił, że „kluczowe jest, żeby bardzo solidarny team stał za liderem”. – Damy radę, nie czuję lęku – mówił.

Wybory wewnętrzne przewodniczącego partii

Po raz pierwszy powszechne wybory przewodniczącego – wówczas Platformy Obywatelskiej – odbyły się od 2013 roku. Wygrał je wówczas ówczesny premier Donald Tusk, pokonując Jarosława Gowina. W styczniu 2016 roku, po przegranych przez Platformę Obywatelską wyborach parlamentarnych, przewodniczącym partii został Grzegorz Schetyna, który był jedynym kandydatem na to stanowisko. W styczniu 2020 roku powszechne wybory przewodniczącego PO wygrał Borys Budka, pokonując Tomasza Siemoniaka, Bogdana Zdrojewskiego oraz Bartłomieja Sienkiewicza. Rok później Borysa Budkę, który ustąpił ze stanowiska, zastąpił Donald Tusk.

