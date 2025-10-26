Kolejny rozłam w koalicji. Polska 2050: Nie zmieniamy zdania

"Polska 2050 stoi tam gdzie stała. Nie zmieniamy zdania" – czytamy na profilu partii Szymona Hołowni w serwisie X. "

" – podkreśla Polska 2050, jedna z formacji tworzących koalicję rządową.

Tusk jasno za zniesieniem dwukadencyjności

Podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej w Warszawie, premier Donald Tusk jasno wyraził swój pogląd na temat dwukadencyjności. – Gorąco namawiam wszystkich bez wyjątku, ze wszystkich partii – odwołajcie tę niemądrą decyzję PiS-u odnośnie dwukadencyjności w samorządach i pozwólcie ludziom wybierać swoich gospodarzy – ogłosił lider KO, premier Donald Tusk drugiego dnia konwencji KO.

– My będziemy proponowali nowe rozwiązania Polsce w sposób bardzo odpowiedzialny, przed wyborami w 2027 roku będziemy mieli program na kolejną kadencję i z całą pewnością będzie to program na złotą dekadę Polski – dodał polityk.

Dwukadencyjność w samorządach wprowadzono w okresie rządów PiS. PSL sprzeciwia się takim rozwiązaniom.

– Uważamy, że demokracja to wybór, a nie limit. Ktoś w poprzedniej kadencji parlamentu chciał limitować zdolności obywateli do podejmowania decyzji. Chciał limitować wolność wspólnoty lokalnej do decydowania, kto jest jej gospodarzem. Chciał limitować możliwość realizacji ambitnych celów i planów na poziomie lokalnym – mówił tydzień temu prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz w Brześciu Kujawskim.

Zapowiedział, że jeżeli ustawa znosząca dwukadencyjność nie wejdzie w życie, to PSL wniesie "inicjatywę obywatelską zmiany Konstytucji w zakresie ograniczenia kadencji parlamentu, ograniczenia kadencji parlamentarzystów". – Jeżeli chcą posłowie wprowadzić ograniczenia samorządowcom, to uczciwie będzie, że posłowie i senatorowie zaczną od siebie i wprowadzimy maksimum dwie kadencje dla posłów i senatorów – dodał.

Czytaj też:

Szok w Lewicy po niespodziewanej deklaracji Czarzastego. "Ogon macha psem"Czytaj też:

"Układ handlowy korzystny dla SLD". Zandberg uderza w Lewicę