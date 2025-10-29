Tylko cztery partie w Sejmie. Zaskakujące wyniki nowego sondażu

Z nowego sondażu OGB wynika, że najwięcej wyborców chce zagłosować na Koalicję Obywatelską – 39 proc., co oznacza wzrost poparcia o 0,9 pkt proc. Chęć oddania głosu na PiS zadeklarowało 28,07 proc. ankietowanych – to spadek o 1,7 pkt proc. Trzecie miejsce zajmuje Konfederacja z poparciem na poziomie 14,26 proc., co oznacza spadek o 1,2 proc.

Poza podium znalazłaby się Konfederacja Korony Polskiej, która uzyskuje 6,88 proc. poparcia – to wzrost o 0,9 pkt proc.

Progu wyborczego nie przekroczyłyby: Nowa Lewica – 4,48 proc. (wzrost o 0,4 pkt proc.), Polska 2050 – 2,89 proc. (wzrost o 1,3 pkt proc.), Partia Razem – 2,25 proc. (wzrost o 0,2 pkt proc.), PSL – 2,17 proc. (spadek o 0,6 pkt proc.).

Sondaż OBG został przeprowadzony w dniach 23-27 października 2025 roku, CATI (N=1000)

Wcześniejszy sondaż OGB

Zgonie z wcześniejszym sondażem OGB, który został przeprowadzony w dniach 15-22 października, Koalicja Obywatelska mogła liczyć na 38,12 proc. poparcia. To wzrost o 4,1 pkt proc. Na PiS zagłosowałoby 29,81 proc. badanych, co daje wzrost o 1,9 pkt proc. Trzecia jest Konfederacja, która w sondażu OGB uzyskała 15,50 proc. poparcia, co oznacza spadek o 0,9 pkt proc.

Do Sejmu dostałaby się jeszcze Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z wynikiem na poziomie 6,02 proc. (spadek o 1,1 pkt proc.)

Pod progiem wyborczym – zgodnie z wynikami sondażu – znalazłyby się: Nowa Lewica – 4,13 proc. poparcia (spadek o 0,1 pkt proc.), PSL – 2,78 proc. (spadek o 0,9 pkt proc.), Partia Razem – 2,03 proc. (spadek o 2,2 pkt proc.) oraz Polska 2050 – 1,61 proc. (spadek o 0,8 proc.).

