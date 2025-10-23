"Nic tu nie jest przesądzone". Zaskakujące wyniki nowego sondażu

Zgodnie z wynikami najnowszego sondażu OGB Koalicja Obywatelska może liczyć na 38,12 proc. poparcia. To wzrost o 4,1 pkt proc. Na PiS zagłosowałoby 29,81 proc. badanych, co daje wzrost o 1,9 pkt proc. Trzecia jest Konfederacja, która w sondażu OGB uzyskała 15,50 proc. poparcia, co oznacza spadek o 0,9 pkt proc.

Do Sejmu dostałaby się jeszcze Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z wynikiem na poziomie 6,02 proc. (spadek o 1,1 pkt proc.)

Pod progiem wyborczym – zgodnie z wynikami sondażu – znalazłyby się: Nowa Lewica – 4,13 proc. poparcia (spadek o 0,1 pkt proc.), PSL – 2,78 proc. (spadek o 0,9 pkt proc.), Partia Razem – 2,03 proc. (spadek o 2,2 pkt proc.) oraz Polska 2050 – 1,61 proc. (spadek o 0,8 proc.)

Jedna lista koalicji rządzącej?

W wersji, gdyby obecna koalicja rządząca (KO, PSL, Polska 2050 i Lewica) zdecydowały się na start z jednej listy wyborczej, to uzyskałyby 46,73 proc. PiS wówczas mógłby liczyć na 28,90 proc. poparcia. Na Konfederację zagłosowałoby 16,54 proc. Konfederacja Korony Polskiej uzyskałaby 5,84 proc., Partia Razem – 2,19 proc. głosów.

„Sondaż w wersji »Jedna lista« pokazuje, że nic tu nie jest przesądzone na wiosnę czy za dwa lata. Mimo że tak jak w wyborach prezydenckich głosów na partie 15 października jest sumarycznie mniej niż na partie prawicowe, to jedna lista miałaby większość mandatów” – komentuje Łukasz Pawłowski, prezes OGB.

Sondaż OGB przeprowadzono metodą CATI na próbie 1000 osób w dniach 15-22 października 2025 roku.

