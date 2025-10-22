Polacy ocenili pracę parlamentu i prezydenta. Najlepiej wypadł Nawrocki

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez CBOS, w październiku prace Sejmu pozytywnie oceniło 32 proc. respondentów (wzrost o 1 pkt proc. w stosunku do wrześniowego badania), a negatywnie 52 proc. (wzrost o 2 pkt proc.). 16 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat (spadek o 3 pkt. proc.).

Z kolei o pracach Senatu dobrze wypowiedziało się 35 proc. ankietowanych (wzrost o 2 pkt proc.). Negatywnie działania izby wyższej parlamentu oceniło natomiast 39 respondentów (bez zmian), a 26 proc. odpowiedziało "trudno powiedzieć" (spadek o 2 pkt proc.).

Najwięcej pozytywnych ocen zebrał prezydent. Badanych poproszono o ocenę działalności Karola Nawrockiego. Pozytywnie oceniła w październiku ponad połowa respondentów – 51 proc. (spadek o 3 pkt proc.), a negatywnie – 26 proc. (bez zmian). 23 proc. uczestników sondażu nie ma w tej sprawie zdania (wzrost o 3 pkt proc.).

Badanie zrealizowano w dniach od 2 do 13 października 2025 roku na próbie liczącej 901 osób (w tym: 61,2 proc. metodą CAPI, 22,5 proc. – CATI i 16,3 proc. – CAWI).

Powstanie partia Nawrockiego? Oto co myślą Polacy

W sondażu dla dziennika "Rzeczpospolita" pracownia IBRiS zapytała respondentów: "Czy w Polsce powinna powstać partia prezydencka pod patronatem Karola Nawrockiego?". Pozytywnie odpowiedziało 33,2 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania było 45 proc. badanych. Reszta nie miała zdania.

Wśród sympatyków obozu rządzącego niemal wcale nie ma zwolenników partii prezydenckiej. Inaczej to wygląda w elektoracie opozycji, czyli PiS, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej i Razem. W tej grupie aż 54 proc. pytanych opowiedziało się za formacją polityczną pod patronatem Karola Nawrockiego.

– PiS od lat boryka się z problemem zamknięcia się w swoim elektoracie, co daje co prawda wysokie poparcie, ale ogranicza możliwość zwycięstwa w wyborach. Więc ci wyborcy PiS, którzy nie wchodzą w skład żelaznego elektoratu, są siłą rzeczy bardziej otwarci na poszukiwania. W elektoracie Konfederacji bezwzględnie lojalnych wyborców jest jeszcze mniej. Są to często ludzie młodzi, otwarci na zmiany, którzy mogą być zainteresowani wywróceniem dotychczasowego układu – ocenił w rozmowie z "Rz" prof. Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Sondaż przeprowadzono w dniach 10-11 października 2025 r. na próbie ponad 1000 osób.

