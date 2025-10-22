Fatalne wieści dla Tuska. Sondaż nie pozostawia złudzeń
Fatalne wieści dla Tuska. Sondaż nie pozostawia złudzeń

Donald Tusk, premier
Donald Tusk, premier Źródło: KPRM
Ponad połowa Polaków negatywnie ocenia rząd Donalda Tuska po niemal dwóch latach sprawowania władzy. Większość tych ocen ma charakter "zdecydowany".

15 października minęły dwa lata od wyborów parlamentarnych, po których władzę w Polsce przejęła koalicja KO, Polski 2050, PSL i Lewicy. W mediach społecznościowych premiera Donalda Tuska i polityków Koalicji Obywatelskiej rozpowszechniany był propagandowy spot. Z krótkiego klipu wynika, że sytuacja w Polsce jest doskonała, wynagrodzenia rosną, a ludziom żyje się coraz lepiej.

Jednak w połowie kadencji parlamentu bilans spełnionych obietnic rządu Tuska wygląda dość skromnie. Większość najistotniejszych z punktu widzenia finansów postulatów pozostaje niezrealizowana i wszystko wskazuje na to, że przez najbliższe dwa lata to się nie zmieni. Zgodnie z kalendarzem wyborczym, kolejne wybory parlamentarne odbędą się jesienią 2027 r.

Tak Polacy oceniają rząd Tuska

Dwa lata po wyborach ponad połowa Polaków negatywnie ocenia rząd Donalda Tuska – wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski.

Odpowiedź "zdecydowanie pozytywnie" wybrało 11,2 proc. respondentów, zaś "raczej pozytywnie" – 24,3 proc. pytanych. Łącznie gabinet Donalda Tuska pozytywnie ocenia 35,5 proc. badanych. Natomiast aż 52,8 proc. ankietowanych ocenia rząd Tuska negatywnie, w tym 38,7 proc. – "zdecydowanie negatywnie", a 14,1 proc. – "raczej negatywnie". Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wybrało 11,7 proc. pytanych.

"Udławił się zestawem obietnic"

– Niestety rząd ma bardzo złą politykę informacyjną. Wziął też na siebie zbyt dużo różnego rodzaju zobowiązań, które można nazwać "cyrografami Tuska" (…). W rezultacie rząd udławił się zestawem obietnic, które – trochę inflacyjnie – zostały zgłoszone – ocenił w rozmowie z WP prof. Wawrzyniec Konarski, politolog, rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

Sondaż został zrealizowany przez United Surveys na zlecenie IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 10-13 października 2025 r. Badanie wykonano metodą CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo) oraz CAWI (ankiety internetowe) na reprezentatywnej próbie 1000 respondentów.

Opracował: Dawid Sieńkowski
Źródło: Wirtualna Polska
