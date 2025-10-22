Fatalne wieści dla Tuska. Sondaż nie pozostawia złudzeń

15 października minęły dwa lata od wyborów parlamentarnych, po których władzę w Polsce przejęła koalicja KO, Polski 2050, PSL i Lewicy. W mediach społecznościowych premiera Donalda Tuska i polityków Koalicji Obywatelskiej rozpowszechniany był propagandowy spot. Z krótkiego klipu wynika, że sytuacja w Polsce jest doskonała, wynagrodzenia rosną, a ludziom żyje się coraz lepiej.

Jednak w połowie kadencji parlamentu bilans spełnionych obietnic rządu Tuska wygląda dość skromnie. Większość najistotniejszych z punktu widzenia finansów postulatów pozostaje niezrealizowana i wszystko wskazuje na to, że przez najbliższe dwa lata to się nie zmieni. Zgodnie z kalendarzem wyborczym, kolejne wybory parlamentarne odbędą się jesienią 2027 r.

Tak Polacy oceniają rząd Tuska

Dwa lata po wyborach ponad połowa Polaków negatywnie ocenia rząd Donalda Tuska – wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski.

Odpowiedź "zdecydowanie pozytywnie" wybrało 11,2 proc. respondentów, zaś "raczej pozytywnie" – 24,3 proc. pytanych. Łącznie gabinet Donalda Tuska pozytywnie ocenia 35,5 proc. badanych. Natomiast aż 52,8 proc. ankietowanych ocenia rząd Tuska negatywnie, w tym 38,7 proc. – "zdecydowanie negatywnie", a 14,1 proc. – "raczej negatywnie". Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wybrało 11,7 proc. pytanych.

"Udławił się zestawem obietnic"

– Niestety rząd ma bardzo złą politykę informacyjną. Wziął też na siebie zbyt dużo różnego rodzaju zobowiązań, które można nazwać "cyrografami Tuska" (…). W rezultacie rząd udławił się zestawem obietnic, które – trochę inflacyjnie – zostały zgłoszone – ocenił w rozmowie z WP prof. Wawrzyniec Konarski, politolog, rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

Sondaż został zrealizowany przez United Surveys na zlecenie IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 10-13 października 2025 r. Badanie wykonano metodą CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo) oraz CAWI (ankiety internetowe) na reprezentatywnej próbie 1000 respondentów.

