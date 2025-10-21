Lisicki: Po dwóch latach Tusk bez paliwa. Ziemkiewicz: Wierzy w wojnę ideologiczną

15 października w mediach społecznościowych premiera Donalda Tuska i polityków Koalicji Obywatelskiej rozpowszechniany był propagandowy spot. 15 października minęły bowiem dwa lata odkąd wybory wygrała koalicja KO, Trzecia Droga (obecnie już Polska 2050 i PSL) i Lewica. Z opublikowanego w sieci krótkiego klipu wynika, że sytuacja w Polsce jest doskonała, wynagrodzenia rosną, a ludziom żyje się coraz lepiej. Bohater klipu wrócił zaś do Polski, by budować wiatraki. Jednak w połowie kadencji parlamentu, bilans spełnionych obietnic rządu Donalda Tuska wygląda dość skromnie. Większość najistotniejszych z punktu widzenia finansów pozostaje niespełniona i wszystko wskazuje na to, że przez najbliższe dwa lata się to nie zmieni.