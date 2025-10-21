Morawiecki pytany o słowa Tuska. "Jest jeden człowiek, który podpalił Polskę"

Były premier, a obecnie wiceprezes i poseł PiS Mateusz Morawiecki wystąpił we wtorek na konferencji prasowej. Odpowiedział na pytanie reportera TVN24 o wypowiedź Donalda Tuska. Premier nazwał Jarosława Kaczyńskiego "podpalaczem z Żoliborza". – A pan nie potępił Roberta Bąkiewicza, z którym pan wystąpił 11 października na scenie, za chęć rzucania napalmu na politycznych przeciwników – powiedział dziennikarz.

– Jest jeden facet w Polsce, który podpalił Polskę już w 2006, 2007 r. Doskonale to pamiętam. Ten facet to jest Donald Tusk – odparł Morawiecki. – Przemysł pogardy, podpalanie emocji, "moherowe berety", "zabierz babci dowód", Palikot wyhodowany na jego piersi, a potem cała ta masa, lawina oszczerstw, bredni, pomyj, które były wylewane na przeciwników politycznych ze wsparciem, niestety, różnych stacji telewizyjnych – mówił wiceprezes PiS. – Jest jeden człowiek, który podpalił Polskę i on się nazywa Donald Tusk – podkreślił.

Incydent przed biurem PO. Sprawca w rękach policji

W piątek w drzwi budynku przy ul. Wiejskiej 12A w Warszawie, gdzie mieści się m.in. biuro Platformy Obywatelskiej, ktoś próbował rzucić tzw. koktajlem Mołotowa. W poniedziałek stołeczna policja poinformowała o zatrzymaniu mężczyzny odpowiedzialnego za próbę podpalenia. To 44-letni mieszkaniec powiatu łosickiego Krzysztof B.

Komenda Stołeczna Policji przekazała, że w maju tego roku mężczyzna został zatrzymywany "do gróźb karalnych na portalu X w kierunku zabójstwa premiera Donalda Tuska". Sprawa w czerwcu trafiła do sądu z aktem oskarżenia. Czynności w toku" – czytamy w komunikacie.

"Podpalacz z Żoliborza". Tusk o Kaczyńskim

Do sprawy odniósł się szef rządu i lider PO Donald Tusk. – Tydzień temu na wiecu PiS-u Jarosław Kaczyński poprosił o głos Roberta Bąkiewicza, mówiąc, że "to dzielny i mądry człowiek". (...) Kilka dni później w Warszawie Krzysztof B. usiłował podpalić siedzibę Platformy Obywatelskiej przy użyciu koktajlu Mołotowa. Krzysztof B. już siedzi. Robert Bąkiewicz ma zarzuty i czeka na kolejne. A cała polityczna odpowiedzialność za narastającą falę przemocy w Polsce – i też za ten atak – spada na "podpalacza z Żoliborza", Jarosława Kaczyńskiego – powiedział polityk w nagraniu umieszczonym w mediach społecznościowych.

Tusk przytoczył wypowiedź Bąkiewicza, w której m.in. padły słowa: "Te chwasty trzeba z polskiej ziemi powyrywać i napalm na tę ziemię rzucać, żeby nigdy nie odrosły".

