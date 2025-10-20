Incydent przed biurem Platformy Obywatelskiej. Policja ogłosiła przełom

W piątek przy ul. Wiejskiej 12A w Warszawie doszło do ataku z użyciem tzw. koktajlu Mołotowa na budynek, w którym mieści się biuro krajowe Platformy Obywatelskiej. Według relacji, dwóch mężczyzn próbowało podpalić i rzucić w drzwi butelkę z substancją palną. Dzięki reakcji świadka, który odepchnął jednego z napastników, butelka rozbiła się przed wejściem.

Zdaniem posła PO Witolda Zembaczyńskiego, sprawcy "wykrzykiwali coś na temat Platformy Obywatelskiej". Polityk nazwał niebezpieczny incydent "aktem terroru".

Sprawca w rękach policji. Wcześniej groził Tuskowi

"Policjanci z Komendy Stołecznej oraz Komendy Rejonowej Policji Warszawa I zatrzymali dzisiaj rano sprawcę gróźb karalnych oraz próby podpalenia budynku przy ulicy Wiejskiej 12A w Warszawie. Do zdarzenia doszło w miniony piątek około godziny 14:20" – poinformowała w poniedziałek rano za pośrednictwem platformy X stołeczna policja.

"Tak szybkie zatrzymanie mężczyzny to efekt zaangażowania i wytężonej pracy operacyjnej wielu policjantów. To oraz wnikliwa analiza innych zdarzeń doprowadziły do przełomu w tej sprawie. Zatrzymany 44-latek jest Polakiem i mieszkańcem powiatu łosickiego. Krzysztof B. w maju tego roku został zatrzymywany do gróźb karalnych na portalu X w kierunku zabójstwa Premiera Donalda Tuska. Sprawa w czerwcu trafiła do sądu z aktem oskarżenia. Czynności w toku" – czytamy w komunikacie.

Jak przekazała w rozmowie z TVN24 aspirant Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji, Krzysztof B. może usłyszeć zarzuty dotyczące gróźb karalnych oraz zniszczenia mienia z artykułu 280 paragraf 1 Kodeksu karnego i artykułu 160 paragraf 1 Kodeksu karnego.

Art. 280 § 1 Kk definiuje rozbój jako kradzież popełnioną przy użyciu przemocy wobec osoby, groźby jej natychmiastowego użycia albo przez doprowadzenie osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności. Sprawca takiego przestępstwa podlega karze pozbawienia wolności od dwóch do 12 lat.

Natomiast zgodnie z art. 160 § 1 Kk, kto umyślnie naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Przepis ten dotyczy umyślnego sprawstwa.

