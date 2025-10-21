"Znajdą się w zakładzie karnym". Ziobro o Tusku i Żurku

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zabrał głos na temat sytuacji w polskiej polityce. Na antenie Radia Plus wytknął błędy obecnej władzy, skupiając się szczególnie na obszarze sądownictwa.

Ziobro ocenił, że aktualny szef Ministerstwa Sprawiedliwości, Waldemar Żurek, zdecydowanie bardziej niż poprzednik – Adam Bodnar – działa w sposób "barbarzyński". – Jeśli odwołamy się do słów i kryteriów Donalda Tuska, który mówi, że celem jego rządów jest wprowadzenie zmian metodami, które nie są cywilizowane, to w tym sensie z całą pewnością do metod, które są bardziej brutalne, które są bardziej barbarzyńskie bardziej nadaje się pan Żurek niż pan Bodnar. Nie zmienia to jednak faktu, że pan Adam Bodnar wielokrotnie łamał prawo i dopuszczał się zachowań, które moim zdaniem są przestępstwem, z powodu czego w przyszłości jestem przekonany poniesie odpowiedzialność karną, nie tylko konstytucyjną – zauważył gość "Sedna Sprawy".

"Duża szansa"

Zdaniem Zbigniewa Ziobry to, co obecnie dzieje się w wymiarze sprawiedliwości i działania ministra Żurka, skończą się dla niego i dla premier Donalda Tuska rozliczeniami.

– Czy działa bardziej barbarzyńsko w rozumieniu zasad, standardów państwa prawa? Tak, działa bardziej barbarzyńsko i w tym sensie można powiedzieć, że jest skuteczny ale czy to w efekcie przyniesie ten owoc, o który chodzi Donaldowi Tuskowi? Nie sądzę bo sądzę, że jest duża szansa, że kiedyś znajdą się w zakładzie karnym panowie za to, co robią – powiedział. Co do Donalda Tuska, Ziobro dodał: – Tusk poszedł na całość licząc, że władzy nie odda, ale pycha kroczy przed upadkiem i myślę, że Donald Tusk stoi przed trudnymi chwilami w swojej karierze zawodowej, które dość szybko nadejdą.

