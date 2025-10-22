Polaków zapytano o rozliczenia PiS. Wyniki sondażu dają do myślenia

Tydzień temu minęły dwa lata od wyborów parlamentarnych, które odbyły się 15 października 2023 roku. Mimo że wygrał je PiS, to nie był w stanie stworzyć koalicji rządzącej. Władzę w Polsce objęły KO, Trzecia Droga i Lewica.

Podczas kampanii wyborczej Donald Tusk wielokrotnie zapowiadał konieczność wyjaśnienia wszystkich afer z czasów rządów PiS.

Pracownia SW Research na zlecenie portalu Onet zapytała ankietowanych: „Czy uważa Pan/Pani, że rząd Donalda Tuska powinien traktować rozliczenie poprzedniej władzy, z PiS na czele, jako jeden ze swoich głównych priorytetów?”.

Na tak zadane pytanie twierdząco odpowiedziało 41,6 proc. respondentów. Niemal tyle samo – 39,6 proc. – twierdzi, że rozliczenie afer PiS nie powinno należeć do priorytetów rządu Donalda Tuska. 18,8 proc. nie potrafiło dać jednoznacznej odpowiedzi.

Oznacza to, że maleje poparcie dla rozliczeń.

W kwietniu sondaż Opinia24 dla Radia Zet pokazywał, że 61 proc. Polaków opowiada się za rozliczeniem poprzedniej władzy – 25 proc. zdecydowanie, zaś 36 proc. – z umiarem.

„Najnowszy sondaż SW Research dla Onetu pokazuje, że społeczne emocje wokół rozliczeń słabną, a temat przestaje być jednoznacznie popierany przez większość” – podkreśla portal.

Sondaż został zrealizowany w dniach 21-22 października 2025 roku przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 825 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

