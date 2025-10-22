Polaków zapytano o rozliczenia PiS. Wyniki sondażu dają do myślenia
Polaków zapytano o rozliczenia PiS. Wyniki sondażu dają do myślenia

Premier Donald Tusk (L) oraz minister sprawiedliwości Waldemar Żurek (2L) podczas posiedzenia rządu
Premier Donald Tusk (L) oraz minister sprawiedliwości Waldemar Żurek (2L) podczas posiedzenia rządu Źródło: PAP / Leszek Szymański
Polaków zapytano, czy rząd Donalda Tuska powinien traktować rozliczenia PiS jako jeden ze swoich priorytetów. Wyniki sondażu dają do myślenia.

Tydzień temu minęły dwa lata od wyborów parlamentarnych, które odbyły się 15 października 2023 roku. Mimo że wygrał je PiS, to nie był w stanie stworzyć koalicji rządzącej. Władzę w Polsce objęły KO, Trzecia Droga i Lewica.

Podczas kampanii wyborczej Donald Tusk wielokrotnie zapowiadał konieczność wyjaśnienia wszystkich afer z czasów rządów PiS.

Pracownia SW Research na zlecenie portalu Onet zapytała ankietowanych: „Czy uważa Pan/Pani, że rząd Donalda Tuska powinien traktować rozliczenie poprzedniej władzy, z PiS na czele, jako jeden ze swoich głównych priorytetów?”.

Na tak zadane pytanie twierdząco odpowiedziało 41,6 proc. respondentów. Niemal tyle samo – 39,6 proc. – twierdzi, że rozliczenie afer PiS nie powinno należeć do priorytetów rządu Donalda Tuska. 18,8 proc. nie potrafiło dać jednoznacznej odpowiedzi.

Oznacza to, że maleje poparcie dla rozliczeń.

W kwietniu sondaż Opinia24 dla Radia Zet pokazywał, że 61 proc. Polaków opowiada się za rozliczeniem poprzedniej władzy – 25 proc. zdecydowanie, zaś 36 proc. – z umiarem.

„Najnowszy sondaż SW Research dla Onetu pokazuje, że społeczne emocje wokół rozliczeń słabną, a temat przestaje być jednoznacznie popierany przez większość” – podkreśla portal.

Sondaż został zrealizowany w dniach 21-22 października 2025 roku przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 825 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

Źródło: DoRzeczy.pl / Onet.pl
