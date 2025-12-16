Skąd wziąć pieniądze na opiekę zdrowotną? Zaskakujące pomysły minister

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, która startuje na przewodniczącą Polski 2050, w rozmowie z money.pl na uwagę, że jej konkurent – Ryszard Petru – „wchodząc do walki o przewodniczenie waszej partii, wchodzi z postulatem niższej składki zdrowotnej” i pytana o to, czy tez będzie to forsować, odpowiedziała, iż uważa, że „jest nieproporcjonalne obłożenie składką zdrowotną poszczególnych grup”.

„Bardzo dociążeni są pracownicy o niższych i średnich zarobkach oraz mikroprzedsiębiorcy, np. restauratorka, krawiec. To niesprawiedliwe. Potrzebujemy więcej pieniędzy na opiekę zdrowotną i trzeba pokazać, skąd je wziąć” – mówiła.

Opieka zdrowotna. Skąd wziąć pieniądze?

Pytana, skąd zatem wziąć pieniądze na opiekę zdrowotną, odpowiedziała, że „trzeba ściągnąć więcej pieniędzy od wielkich korporacji, np. poprzez podatek cyfrowy, podwyższyć opłatę cukrową, akcyzę od alkoholu, załatać dziury, które pozwalają na »optymalizacje« podatkowe tak, jak to jest w przypadku fundacji rodzinnych”. „Zróbmy to i zobaczmy, ile mamy więcej pieniędzy” – powiedziała.

Podkreśliła jednak, że „to musi iść w parze ze zmianą systemową”.

„Pierwszą taką zmianą powinna być retaryfikacja. Dziś wycena świadczeń jest często nieadekwatna – nieskomplikowane wyceniane są wysoko, a skomplikowane – dość nisko. Zmiana nie wymaga wielkiej reformy. To da się zrobić” – oceniła.

Polska 2050 wybierze nowego przewodniczącego

W środę 10 grudnia minął termin zgłaszania kandydatur na przewodniczącego Polski 2050. Na ostatecznej liście znalazło się siedmioro kandydatów. Co ważne, o stanowisko nie będzie ubiegać się dotychczasowy lider partii Szymon Hołownia.

O stanowisko przewodniczącego Polski 2050 powalczą: minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, poseł Rafał Kasprzyk, europoseł Michał Kobosko, poseł Joanna Mucha, minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, poseł Ryszard Petru oraz poseł Bartosz Romowicz.

Wybory w Polsce 2050 odbędą się 10 stycznia, a głosować w nich będzie ponad 800 delegatów z całego kraju. Ewentualna druga tura zostanie przeprowadzona 12 stycznia.

Czytaj też:

Dramat w ochronie zdrowia. PiS ma pomysły na zmianyCzytaj też:

Gigantyczna dziura w NFZ. Poseł Lewicy: "Winni" są sami pracownicy