Ekonomia długowieczności

Jak pójść w ślady sędziwych Sardyńczyków i Greków? Jak zarobić na odwiecznych marzeniach o wiecznej młodości? I czy najbogatsi mogą już realnie myśleć o nieśmiertelności?

Fontanna Młodości. Mityczne miejsce, w którym bije źródło magicznej wody zapewniającej wieczną młodość lub – co wydaje się jeszcze bardziej pożądane na Starym Kontynencie ze średnią wieku wynoszącą 45 lat – odmłodzenie. Mit pojawia się w legendach różnych kultur. Opowieści o Fontannie Młodości rozbudzają ludzką wyobraźnię od tysięcy lat. Informację o niej można odnaleźć w pismach Herodota z Halikarnasu (greckiego historyka żyjącego w V w. p.n.e.) czy Prezbitera Jana (według XII-wiecznej legendy władcy zaginionego chrześcijańskiego królestwa). Od wieków odkrywcy i magowie szukali mikstury zwalczającej procesy starzenia. Również współcześni naukowcy usilnie pracują w laboratoriach, opracowując coraz to nowsze sposoby na zyskanie