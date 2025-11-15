Wspólna lista koalicji rządzącej? Sondaż nie zostawia złudzeń

Do wyborów parlamentarnych w 2023 roku partie lewicowo-liberalne poszły w trzech blokach: KO, Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) oraz lewicy (Razem i politycy wywodzący się z Wiosny oraz SLD). Nie brakowało jednak głosów, że politycy powinni wystawić jedną wspólną listę. Czy w roku 2027 taki wariant miałby szanse powodzenia? Takie pytanie Polakom zadałapracownia IPSOS na zlecenie TVP Info.

Pomysł wspólnej listy ma jednak więcej przeciwników (34 proc.), niż zwolenników (41 proc.). 15 proc. uczestników sondażu jest zdania, że to "zdecydowanie" dobry pomysł, a "raczej tak" stwierdziło 19 proc. Polaków. Opcję "raczej nie" wskazało 18 proc., podczas gdy "zdecydowanie nie" odpowiedziało 23 proc. respondentów. Ponadto 25 proc. ankietowanych nie ma wyrobionej opinii w tym temacie.

Sondaż IPSOS dla TVP Info zrealizowany metodą mixed mode (CATI i CAWI) w dniach 28-29 października 2025 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków N=1000.

PiS może wrócić do władzy. Nowy sondaż

Tymczasem zdecydowana większość Polaków uważa, że PiS ma szansę na powrót do władzy w 2027 roku – wskazuje niedawny sondaż. Co ciekawe, taki wariant zakładają również wyborcy koalicji rządzącej.

Jak wynika z sondażu United Surveys by IBRiS, zrealizowanego na zlecenie Wirtualnej Polski, 67,5 proc. Polaków uważa, że Prawo i Sprawiedliwość ma szansę na powrót do władzy po wyborach parlamentarnych w 2027 r.

Odpowiedź "zdecydowanie tak" wybrało 19,8 proc. respondentów, a "raczej tak" – 47,7 proc. badanych.

Innego zdania jest 22,2 proc. Polaków. Odpowiedź "zdecydowanie nie" wybrało 4,3 proc. ankietowanych, natomiast "raczej nie" — 17,9 proc. Tylko 10,3 proc. uczestników sondażu nie ma zdania w tej sprawie.

