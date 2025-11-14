Pierwsze podsumowanie prezydentury Nawrockiego. Kaczyński zamieścił wpis

14 listopada mija 100 dni od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. O podsumowanie tego okresu pokusił się zarówno sam prezydent, jak i politycy koalicji rządowej. Co nie może dziwić, oceny były skrajnie różne. Swój komentarz zamieścił również prezes Prawa i Sprawiedliwości, które w trakcie kampanii wyborczej udzieliło poparcia Nawrockiemu.

Jarosław Kaczyński ocenił, że Polska "ma dobrego prezydenta", który dał Polakom nadzieję, że "da się zatrzymać zło, jakim jest rząd Tuska". Pierwsze 100 dni urzędowania Nawrockiego określił jako czas "spełnionych obietnic".

"Mamy dobrego Prezydenta – niezwykle aktywnego także na arenie międzynarodowej – którego drogowskazem zawsze jest interes naszej Ojczyzny. Ciężka praca w kampanii i ciężka praca od pierwszego dnia prezydentury przynoszą efekty: 11 projektów ważnych ustaw oraz zablokowanie złych przepisów, które chciał przyjąć rząd" – napisał prezes PiS.

Burza wokół działań Nawrockiego

Z okazji 100 dni prezydentury Nawrockiego w serwisie PAP pojawiła się depesza zatytułowana: „Jak pierwsze 100 dni prezydentury Karola Nawrockiego wypada na tle jego poprzedników”. Czytamy w niej m.in., że „przez pierwsze 100 dni swojej prezydentury Karol Nawrocki podpisał 70 ustaw, 19 razy złożył weto i odbył 10 wizyt zagranicznych”.

"Prezydent wydał na początku swojego urzędu więcej wet niż jego poprzednicy, a jego wizyty zagraniczne były podobne do tych, które odbył Lech Kaczyński na początku swojej kadencji” – dodano.

Na post agencji zareagował Paweł Szefernaker.

"Dziś mija 100 dni Prezydenta Karola Nawrockiego! Rządowe media od rana kłamią: PAP podaje informacje o 19 wetach, fakty – 13 odmów podpisania ustaw. Kłamali, kłamią i będą kłamać! Polska to widzi! Zero cofania. Jedziemy dalej!” – napisał prezydencki minister.

