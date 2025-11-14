"Rządowe media od rana kłamią". Prezydencki minister nie wytrzymał

W piątek mija 100 dni od zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego.

W serwisie PAP pojawiła się depesza zatytułowana: „Jak pierwsze 100 dni prezydentury Karola Nawrockiego wypada na tle jego poprzedników”. Czytamy w niej m.in., że „przez pierwsze 100 dni swojej prezydentury Karol Nawrocki podpisał 70 ustaw, 19 razy złożył weto i odbył 10 wizyt zagranicznych”. „Prezydent wydał na początku swojego urzędu więcej wet niż jego poprzednicy, a jego wizyty zagraniczne były podobne do tych, które odbył Lech Kaczyński na początku swojej kadencji” – dodano.

Szefernaker: Rządowe media od rana kłamią

Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP, na platformie X wytknął kłamstwo Polskiej Agencji Prasowej.

„Dziś mija 100 dni Prezydenta Karola Nawrockiego! Rządowe media od rana kłamią: PAP podaje informacje o 19 wetach, fakty – 13 odmów podpisania ustaw. Kłamali, kłamią i będą kłamać! Polska to widzi! Zero cofania. Jedziemy dalej!” – napisał prezydencki minister.

100 dni prezydentury Karola Nawrockiego. Jakie ustawy zawetował?

Przez pierwsze 100 dni swojej prezydentury Karol Nawrocki podpisał 70 ustaw, 13 ustaw zawetował i złożył 11 inicjatyw ustawodawczych.

Prezydent Karol Nawrocki zawetował m.in. nowelizację tzw. ustawy wiatrakowej, która liberalizowała zasady inwestycji w tę formę energetyki na lądzie. Prezydent odmówił też podpisu pod nowelizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, argumentując to m.in. tym, że świadczenie „800 plus” powinni dostawać tylko Ukraińcy pracujący w Polsce. Poza tym prezydent Karol Nawrocki zawetował również nowelizację tzw. ustawy Lex Kamilek, ustawę o deregulacji w zakresie energetyki oraz nowelizację ustawy o zapasach ropy i gazu, a także nowelizację ustawy o środkach ochrony roślin oraz ustawę dotyczącą utworzenia Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry.

