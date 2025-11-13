"Krok w dobrą stronę". Poseł Polski 2050 chwali projekt prezydenta

Projekt składający się z czterech strategicznych punktów został symbolicznie podpisany przez głowę państwa oraz skierowany do Sejmu.

– Proponuję nie tylko tarczę, ale tym razem proponuję jako prezydent Polski realny miecz do wycięcia z rachunków, polskich rachunków, rachunków Polaków na energię elektryczną tych obciążeń, których Polacy ponosić nie powinni, a dzisiaj za transformację energetyczną Polacy płacą, jak wiemy, podwójnie – mówił Karol Nawrocki.

Na strategię prezydenta składa się likwidacja dodatkowych opłat, takich jak: OZE, opłaty mocowa, kogeneracyjna i przejściowa. – trzeba te opłaty po prostu wyciąć z rachunków na energię elektryczną – podkreślał prezydent. – Drugi filar to ograniczenie kosztów certyfikatów, trzeci: obniżenie opłat dystrybucyjnych i czwarty: zmiana zasad bilansowania systemu, tak, by jego koszty pokrywały tylko podmioty powodujące jego niezbilansowanie – tłumaczył.

Komarewicz: Liczę na współpracę prezydenta i rządu

Propozycję prezydenta Karola Nawrockiego pochwalił w mediach społecznościowych poseł Polski 2050 Rafał Komarewicz.

twitter

"Wydaje się, że Projekt Prezydenta RP obniżający ceny energii to wreszcie krok w dobrą stronę!" – napisał parlamentarzysta.

Komarewicz przypomniał, że "od lat branża mówiła o konieczności zmian: obniżenie VATu i opłat, a w szczególności opłaty dystrybucyjnej". "To byłaby realna ulga dla ludzi i firm Ale… czemu oba rządy, ten poprzedni i obecny, same tego nie zrobiły? Czas skończyć z absurdalnie wysokimi kosztami energii w Polsce!" – zauważył polityk.

Jednocześnie poseł Polski 2050 przedstawił swoje wątpliwości. Komarewicz zastanawia się, "czy KE zgodzi się na finansowanie opłaty mocowej z ETS" i "jak rząd pokryje nowy deficyt".

"Liczę na współpracę prezydenta i rządu, by ten projekt naprawdę zadziałał" – zaznaczył parlamentarzysta. "Musimy w końcu zakończyć nadmiarowe opłaty i VAT na energii, które są jednymi z najwyższych (jako proc. udziału w całkowitej cenie) w Unii Europejskiej!" – dodał.

Czytaj też:

Karol Nawrocki zawetował ustawę. "Obowiązkiem państwa polskiego jest ochrona obywatela"Czytaj też:

Portfele Polaków czeka wstrząs. Uciążliwa opłata wzrośnie o 50 proc.