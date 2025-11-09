Ten sondaż ucieszy PiS. Zaskakujące wyniki

Jak wynika z sondażu United Surveys by IBRiS, zrealizowanego na zlecenie Wirtualnej Polski, 67,5 proc. Polaków uważa, że Prawo i Sprawiedliwość ma szansę na powrót do władzy po wyborach parlamentarnych w 2027 r.

Powrót PiS do władzy w 2027 roku? Ta odpowiedź padała najczęściej

Odpowiedź "zdecydowanie tak" wybrało 19,8 proc. respondentów, a "raczej tak" – 47,7 proc. badanych.

Innego zdania jest 22,2 proc. Polaków. Odpowiedź "zdecydowanie nie" wybrało 4,3 proc. ankietowanych, natomiast "raczej nie" — 17,9 proc..

Tylko 10,3 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Takie opinie wyrazili wyborcy różnych sił politycznych

Warto zwrócić uwagę, że powrót PiS do władzy przewidują również wyborcy opozycji. Odpowiedzi "zdecydowanie tak" udzieliło 3 proc. badanych, natomiast "raczej tak" – aż 54 proc. W tej grupie opcję "raczej nie" wybrało 23 proc. wyborców koalicji rządzącej, natomiast "zdecydowanie nie" – 9 proc. Natomiast 11 proc. badanych nie ma wyrobionej opinii w tej sprawie.

Z kolei 81 proc. wyborców obecnej opozycji jest zdania, że PiS ma szansę powrotu do władzy. Odpowiedź "zdecydowanie tak" wskazało 39 proc., a "raczej tak" – 42 proc. respondentów. Przeciwnego zdania jest 15 proc. badanych w tej grupie. Opcję "raczej nie" wskazało 14 proc., natomiast "zdecydowanie nie" – 1 proc.). Z kolei 4 proc. osób nie ma zdania.

Ponad połowa (54 proc.) pozostałych wyborców uważa, że PiS raczej będzie mógł wrócić do władzy. W tym przypadku opcję "zdecydowanie tak" wybrało 5 proc. ankietowanych, zaś "raczej tak" – 49 proc. Wariant "raczej nie" wskazało 19 proc. badanych z tej grupy, natomiast "zdecydowanie nie" – 4 proc. Z kolei 23 proc. badanych nie ma wyrobionego zdania w tej sprawie.

