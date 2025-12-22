Zabójstwo w Jeleniej Górze. Zaskakujący ruch prokuratury

Ciało 11-letniej dziewczynki odnaleziono w poniedziałek, 15 grudnia, na skwerze przy ul. Wyspiańskiego, około 200 metrów od szkoły, do której uczęszczała. Dzień później prokuratura poinformowała o zatrzymaniu 12-latki. Dziewczynki chodziły do tej samej szkoły i znały się z widzenia. Motyw zdarzenia nie jest obecnie znany. Na ciele ofiary widoczne były obrażenia zadane ostrym narzędziem.

W środę odbyło się posiedzenie sądu dotyczące sprawy śmierci 11-latki. Wobec zatrzymanej zastosowano środek tymczasowy, jednak szczegóły nie zostały ujawnione. W sobotę odbył się pogrzeb Danusi.

Prokuratura w Jeleniej Górze zleciła policji sprawdzenie sprawy dot. hejtu i upublicznienia wizerunku 12-latki, podejrzewanej o zabójstwo rówieśniczki, 11-letniej Danusi – podało Radio Zet. "W sieci od kilku dni szerzy się bowiem duża akcja dezinformacyjna. Nieprawdziwe informacje mówią o rzekomo ukraińskim pochodzeniu 12-latki, a na jej rodzinę wylała się fala hejtu. Zdaniem prokuratury może dochodzić do stalkingu i złamania przepisów o ochronie danych osobowych, bo zdjęcia i dane dziewczynki krążą po sieci. Według nieoficjalnych doniesień rodzina 12-latki ma otrzymywać groźby. Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze chce, by dochodzenie w tej sprawie wszczęła policja. Na pojawiające się w sieci wpisy na bieżąco reaguje też Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości oraz NASK" – opisuje rozgłośnia.

Podejrzana o zabójstwo nie jest Ukrainką

Wcześniej w oficjalnym wpisie opublikowanym na platformie X MSWiA napisało: "Stop fake newsom!! Podejrzana 12-latka z Jeleniej Góry nie jest Ukrainką. Rozpowszechnianie takich bzdur to świadoma dezinformacja, która żeruje na tragedii i podsyca nienawiść pomiędzy Polską a Ukrainą".

Rzecznik resortu Karolina Gałecka podkreśliła, że rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji w tej sprawie jest celowym działaniem dezinformacyjnym. Do apelu dołączył także minister, koordynator służb specjalnych, Tomasz Siemoniak, wzywając do odpowiedzialności w mediach społecznościowych i zaprzestania podsycania nastrojów nienawiści.

