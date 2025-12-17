Sąd: Środek tymczasowy wobec 12-latki. Nowe informacje ws. zabójstwa w Jeleniej Górze

– Sprawa została zarejestrowana i przypisana do referatu sędziego. Odbyło się posiedzenie z udziałem nieletniej [12-latki, która za zgodą sądu została zatrzymana w związku z zabójstwem], został wobec niej zastosowany środek tymczasowy. Posiedzenie odbyło się za zamkniętymi drzwiami – przekazała Agnieszka Makowska, wiceprezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze.

Nie wiadomo dokładnie, jaki środek tymczasowy został zastosowany. Onet zwraca uwagę, że "może to być nadzór kuratora, który będzie wizytował 12-latkę w domu rodzinnym albo Policyjna Izba Dziecka. Nie wiadomo jednak, czy wspomniany środek tymczasowy jest izolacyjny".

Do zbrodni doszło w poniedziałek ok. godz. 15, w pobliżu ul. Wyspiańskiego w Jeleniej Górze. O godz. 14.46 policjanci otrzymali telefoniczne zgłoszenie o bójce dwóch dziewczynek. Kilka minut później byli już na miejscu, gdzie też przy strumyku odnaleźli ciało 11-letniej Danusi. Na ciele 11-latki widoczne były obrażenia, które ktoś zadał ostrym narzędziem. W sprawie zatrzymano 12-latkę, która miała chodzić do szkoły z zamordowaną. Zgodę na zatrzymanie wydał Sąd Rodzinny. Sprawa jest szczegółowo badana.

– Mamy świadków, którzy widzieli tę bójkę. Jednym z nich jest osoba, która nam to zgłosiła. Te dziewczynki na pewno znały się z widzenia – mówi Onetowi Edyta Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. Nie są znane motywy działania domniemanej sprawczyni.

Apel minister Nowackiej

Minister edukacji Barbara Nowacka opublikowała w mediach społecznościowych apel skierowany do przedstawicieli mediów.

"Szanowne Dziennikarki i Dziennikarze. Proszę, dajcie dzieciom, rodzicom i społeczności szkolnej Jeleniej Góry prawo do spokoju w tych tragicznych dniach" – napisała polityk na portalu X.

"Sensacja i news nie są tego warte. Stanie pod szkołą, nagabywanie, proszenie o komentarz tylko pogłębia ich stres. Nie róbcie tego proszę. Nie dziś. Nie kosztem dzieci" – podkreśla szefowa MEN.



