Zaskakujące nagranie Czarneckiego z Braunem. "Jak widać, są różnice"

Do sieci trafiło nagranie, na którym widać Czarneckiego i Brauna w otoczeniu ludzi. Lider Korony przedstawił polityka PiS jako "przedstawiciela reżimu eurokołchozowego".

– Ryszard Czarnecki, z którego obecnością tutaj wiążę ogromne nadzieje na dalsze bujne rozwijanie teorii spiskowych, które żyją na Twitterze i w internecie już od dłuższego czasu. Liczę na to, że będziemy się wspólnie owocnie skandalizować – mówił na nagraniu Braun.

– Cieszę się, że mogę z rodakami spotkać się na obczyźnie. Mam nadzieję, że będzie okazja jeszcze powiedzenia paru słów czy paru zdań podrzędnie złożonych na temat tego, jak my Polacy powinniśmy walczyć o polskie interesy w Unii Europejskiej, bo to nasz podstawowy obowiązek – stwierdził z kolei sam Czarnecki.

Czarnecki zaprzecza plotkom

Nagranie wywołało spore zainteresowanie, a internauci zaczęli spekulować, czy nie oznacza to transferu Czarneckiego do Korony. Polityk jednak zaprzecza tym doniesieniom.

"Zostałem zaproszony do wystapienia nt Unii Europejskiej do gości pana europosła Grzegorza Brauna, którzy na jego zaproszenie przyjechali do Brukseli. Moje wystąpienie prezes Konfederacji Korony Polskiej podsumował, że "pan marszałek Czarnecki dalej chce Unię naprawiać, a ja chcę wyjścia Polski z eurokołchozu". Jak widać, są różnice... Dalej jestem w PiS" – zapewnia europoseł.

Czarnecki dodaje, że jest faktem, że posłowie partii Grzegorza Brauna "murem stanęli za Zbigniewem Ziobro" podczas głosowania nad uchyleniem jego immunitetu i zgody na aresztowanie. Jak podkreśla, we wszystkich głosowaniach zagłosowali tak samo, jak PiS.

"Kilka dni później europosłowie PiS murem stanęli za europosłem Braunem przy głosowaniu zdjęcia jego immunitetu w Parlamencie Europejskim. Skądinąd PiS przeforsował obronę europosła Brauna przez całą grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów" – dodaje.

