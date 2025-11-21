Nowy sondaż: KO powiększa przewagę nad PiS. W Sejmie pięć ugrupowań

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w ostatnią niedzielę, wzięłoby w nich udział 59,3 proc. respondentów, z czego "zdecydowanie" – 45,7 proc., a "raczej" – 13,6 proc. – wynika z sondażu IBRiS dla Onetu.

"Raczej nie" odpowiedziało 19,8 proc. badanych, zaś "zdecydowanie nie" – 14,2 proc. Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 3 proc. ankietowanych.

Utrwala się trend niekorzystny dla PiS

Ostatnie badania pokazują, że Prawo i Sprawiedliwość przeżywa kryzys poparcia. W sondażu CBOS na początku listopada partia Jarosława Kaczyńskiego osiągnęła najsłabszy wynik od 13 lat. Z kolei w sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" ugrupowanie zanotowało najgorszy rezultat od dziewięciu lat.

Podobnie sytuacja wygląda w najnowszym badaniu IBRiS dla Onetu. Portal przypomniał, że w październikowym pomiarze PiS zdobyło 27,3 proc. i był to najgorszy wynik od 10 lat. Jak wyglądają wyniki sondażu w listopadzie?

Koalicja Obywatelska zdobyła 31,5 proc. poparcia. To więcej o 1 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem. Chęć oddania głosu na Prawo i Sprawiedliwość zadeklarowało 27,6 proc. respondentów. Oznacza to nieznaczny wzrost poparcia – o 0,3 pkt proc.

Partia Brauna z największym wzrostem poparcia

Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja z wynikiem 14,1 proc. (bez zmian). Na czwartej pozycji uplasowała się Konfederacja Korony Polskiej z poparciem 7,3 proc. (wzrost o 1,2 pkt proc.). Sondaż pokazuje, że do Sejmu dostałaby się jeszcze Lewica, która może liczyć na 7 proc. głosów (spadek o 0,1 pkt proc.).

Natomiast poniżej progu wyborczego znalazłyby się: Polskie Stronnictwo Ludowe – 3,9 proc. (-0,7 pkt proc.), partia Razem – 3,6 proc. (+0,7 pkt proc.), Polska 2050 – 0,7 proc. (-0,9 pkt proc.). Opcję "nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 4,3 proc. ankietowanych (mniej o 1,3 pkt proc. w porównaniu z poprzednim pomiarem).

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został zrealizowany w dniach 14-15 listopada 2025 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.

