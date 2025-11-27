Tylko cztery partie w Sejmie. Zaskakujący wynik partii Brauna w nowym sondażu

Z nowego sondażu OBG wynika, że Koalicja Obywatelska z wynikiem 38,01 proc. poparcia, wygrałaby wybory parlamentarne. To spadek o 1 pkt proc. w porównaniu z poprzednim sondażem.

Na drugim miejscu z 10-punktową stratą do Koalicji Obywatelskiej, uplasowało się PiS. Na partię Jarosława Kaczyńskiego swój głos oddałoby 27,97 proc. uczestników sondażu OGB. Oznacza to spadek poparcia o 0,1 pkt proc.

Podium zamyka Konfederacja, na którą chce zagłosować 13,97 proc. wyborców, co oznacza spadek o 0,3 pkt proc.

Konfederacja Korony Polskiej odnotowuje spory wzrost poparcia

Do Sejmu weszłaby też Konfederacji Korony Polskiej. Partia Grzegorza Brauna mogłoby liczyć na 8,94 proc. głosów. Konfederacja Korony Polskiej odnotowała wzrost poparcia o 2,1 pkt proc.

Sondaż OGB: Koalicjanci Tuska pod progiem wyborczym

Progu wyborczego nie przekroczyłyby: Lewica – 4,24 proc. (spadek poparcia o 0,2 pkt proc.), Partia Razem – 2,75 proc. (wzrost poparcia o 0,5 pkt proc.), PSL – 2,68 proc. (wzrost poparcia o 0,5 pkt proc.) oraz Polska 2050 – 1,44 proc. (spadek poparcia o 1,5 pkt proc.)

Zgodnie z wynikami sondażu, obecna koalicja rządząca straciłaby władzę. Żaden z koalicjantów Donalda Tuska nie znalazłby się w Sejmie.

„Poparcie dla Konfederacja i Grzegorza Brauna wśród wyborców o poglądach prawicowych. Wiara Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka, że walka o głosy na prawicy ich nie dotyczy była dość naiwna. Na prawicy to dziś »Free For All«” – stwierdził Łukasz Pawłowski, prezes OGB.

Sondaż OGB wykonano metodą badawczą CATI na próbie 1 tys. respondentów w dniach 22-25 listopada 2025 roku.

