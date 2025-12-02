Zaskakujące wyniki nowego sondażu. Tusk może mieć powody do radości

Z nowego sondażu OGB wynika, że w listopadzie poparcie dla rządu Donalda Tuska wzrosło od października. Koalicyjny rząd KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy, dobrze ocenia teraz 34,2 proc. ankietowanych. We wcześniejszym sondażu OGB – z końca października – rząd pozytywnie oceniało to 24,5 proc. ankietowanych. Oznacza to wzrost dobrych ocen o 9,7 pkt proc.

Rząd Donalda Tuska źle ocenia 49 proc. Polaków. To spadek o 2,8 pkt proc. w porównaniu z październikowym sondażem.

Zmniejszyła się grupa niezdecydowanych. Odpowiedź „ani tak, ani nie” wskazało 16,8 proc. badanych. W październiku było to 23,8 proc.

Ocena rządu Donalda Tuska. "Wyborcy partii opozycyjnych nie znoszą go tak samo"

Łukasz Pawłowski, prezes OGB, komentując wyniki sondażu, napisał na platformie X, że „wyborcy opozycyjnych partii (PiS, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej) nie znoszą tego rządu tak samo od wielu miesięcy”.

„Wpływ na zmianę notowań rządu mają wyborcy koalicji 15 października, szczególnie ci z Nowej Lewicy chętniej obecnie zamiast „ani dobrze ani źle” wybierają opcję „raczej dobrze”.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 25-28 października, CATI (N=1000).

Sondaż OGB. Poparcie dla partii politycznych

Kilka dni temu OGB opublikowała wyniki sondażu poparcia dla partii politycznych.

Koalicja Obywatelska z wynikiem 38,01 proc. poparcia wygrałaby wybory parlamentarne. To spadek o 1 pkt proc. w porównaniu z poprzednim sondażem.

Na drugim miejscu z 10-punktową stratą do Koalicji Obywatelskiej, uplasowało się PiS. Na partię Jarosława Kaczyńskiego swój głos oddałoby 27,97 proc. uczestników sondażu OGB. Oznacza to spadek poparcia o 0,1 pkt proc.

Podium zamyka Konfederacja, na którą chce zagłosować 13,97 proc. wyborców, co oznacza spadek o 0,3 pkt proc.

Do Sejmu weszłaby też Konfederacji Korony Polskiej. Partia Grzegorza Brauna mogłoby liczyć na 8,94 proc. głosów. Konfederacja Korony Polskiej odnotowała wzrost poparcia o 2,1 pkt proc.

Progu wyborczego nie przekroczyłyby: Lewica – 4,24 proc. (spadek poparcia o 0,2 pkt proc.), Partia Razem – 2,75 proc. (wzrost poparcia o 0,5 pkt proc.), PSL – 2,68 proc. (wzrost poparcia o 0,5 pkt proc.) oraz Polska 2050 – 1,44 proc. (spadek poparcia o 1,5 pkt proc.).

