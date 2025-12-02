Polacy ocenili Nawrockiego. Jedna rzecz może budzić niepokój prezydenta

Pracownia UCE Research zapytała Polaków o to, jak oceniają prezydenturę Karola Nawrockiego. Polityk może być zadowolony z wyników. Prawie połowa ankietowanych – 46,8 proc. uważa, że dobrze wykonuje swoje zadania (21,8 proc. — "bardzo dobrze", a 25 proc. — "raczej dobrze"). Negatywnie o pracy prezydenta wypowiedziało się 30,1 proc. respondentów (15,2 proc. — "bardzo źle", a 14,9 proc. — "raczej źle". Zdania w tej sprawie nie ma 23,1 proc. Polaków, co może budzić niepokój Nawrockiego.

Badanie pracowni UCE Research na zlecenie Onetu zostało przeprowadzone w dniach 25-26 listopada 2025 r. metodą wywiadów internetowych (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) na próbie 1021 dorosłych Polaków w wieku od 18 do 80 lat.

Nawrocki znów by wygrał

Instytut Pollster na zlecenie "Super Expressu" zapytał Polaków o to, kto wygrałby wybory prezydenckie, gdyby odbywały się w najbliższą niedzielę. W nowym badaniu wyniki są bardzo zbliżone do ostatecznego rezultatu wyborów prezydenckich, a różnice minimalne.

Na Karola Nawrockiego głos oddałoby 50,06 proc. ankietowanych, z kolei popieranego przez koalicję rządzącą Rafała Trzaskowskiego wybrałoby 49,94 proc.

Przypomnijmy, że w drugiej turze głosowania, która odbyła się 1 czerwca, aktualny prezydent RP Karol Nawrocki wygrał z Rafałem Trzaskowskim przewagą mniej niż 2 punktów procentowych. Otrzymał 50,89 proc., uzyskując 10 606 877 głosów, a jego rywal – 49,11 proc. i 10 237 286 głosów.

Co ciekawe, większość Polaków uważa, że Nawrocki byłby również faworytem w 20230 roku. Łącznie 43,8 proc. badanych jest zdania, że Karol Nawrocki ponownie zostanie prezydentem. 20,7 proc. zdecydowanie się zgadza z tym stwierdzeniem, a 23,1 proc. wybrało odpowiedź „raczej się zgadzam”.

Przeciwnego zdania jest blisko jedna trzecia ankietowanych. Łącznie 33,7 proc. Polaków nie wierzy w ponowną wygraną Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich 2030 roku.

