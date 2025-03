Lekcja skutecznej polityki

Konieczność opanowania ujścia Odry i władania Szczecinem ze względów strategicznych jest niemal tak dawna, jak długo istnieje samo państwo polskie.

Piastowski gród

Szeroki dostęp do morza zabezpieczony kontrolą nad ujściem Odry to jeden z wiodących celów polityki protoplasty polskiej państwowości, którym jest książę Mieszko I. Państwo Polan na północy rozciąga się między dolną Odrą a dolną Wisłą, sięgając do Bałtyku. Sam Szczecin doświadcza gwałtownego rozwoju właśnie ze względu na zabezpieczenie przez Mieszka szlaku odrzańskiego prowadzącego nad Bałtyk, czego stawką są wcześniej dwie zwycięskie wojny stoczone w latach 967 i 972. Skuteczność polityki księcia pozwala na określanie zachodnich rubieży jego państwa mianem piastowskich. "Całe dolnoodrzańskie prawobrzeże wraz z Pomorzem Zachodnim i ze Szczecinem już w końcu rządów Mieszka I stanowiło terytorium piastowskie" – pisze mediewista prof. Przemysław Urbańczyk.