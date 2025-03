Bitwa o godność człowieka

W Polsce spieramy się praktycznie o wszystko. Jednym z obszarów najostrzejszej dyskusji jest bioetyka. Czy wolno zabijać starych i chorych, jeżeli wyrażą pragnienie śmierci? Czy człowiekowi należy się ochrona od poczęcia? A może dziecko wolno bezkarnie uśmiercić nawet kilka miesięcy po narodzinach? To kwestie fundamentalne: wyznaczają ramy cywilizacji. Kto nie chce albo nie potrafi na nie odpowiedzieć, nie może uważać się za dojrzałego obywatela, a już na pewno nie polityka.

Za sprawą ks. Andrzeja Kobylińskiego – etyka i filozofa z UKSW – Polacy otrzymali właśnie wyjątkowe narzędzie do prowadzenia debaty bioetycznej. Ks. Kobyliński opublikował książkę pt. "Osoba w centrum? Specyfika debaty bioetycznej we Włoszech". Skupił się na Italii nie bez przyczyny. To właśnie w tym kraju toczą się dziś ciekawe i doniosłe dyskusje filozoficzne o wartości oraz znaczeniu ludzkiego życia. Znaczenie tych dyskusji jest kluczowe dla przyszłości świata. Od tego, jaką przyjmiemy koncepcję człowieczeństwa, zależy to, czy zbudujemy społeczeństwo gwarantujące nam elementarną ochronę czy reżim, w którym damy zdegradować się do roli przedmiotu. Historia zna przecież liczne przypadki potwornych zbrodni ufundowanych właśnie na wypaczonej wizji filozoficznej.