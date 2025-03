"Kłamie Pan". Sikorski odpowiada Kaczyńskiemu

Sejm przyjął w czwartek uchwałę w sprawie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. W dokumencie podkreślono m.in., że Sejm uznaje za szczególnie istotny zapis rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczący projektu Tarcza Wschód.Za uchwałą było 220 posłów, przeciw 171, nikt się nie wstrzymał.

Jarosław Kaczyński stwierdził, że "decyzje Tuska w sprawie obronności to oddanie do Brukseli i Berlina polskich pieniędzy na zbrojenia i kontroli nad polską armią". "Nie możemy zgodzić się na oddanie istotnych atrybutów naszej suwerenności. Wiedzą, co robią i próbują ukryć to przed Polakami fałszywą uchwałą Sejmu" – dodał prezes PiS.

Po kilku dniach odpowiedź zamieścił Radosław Sikorski. Szef dyplomacji zarzuca Kaczyńskiemu kłamstwo. "Kłamie Pan. Nie zapadły żadne decyzje o przekazaniu dowództwa nad polską armią lub budżetem obronnym. Natomiast uzyskanie europejskich zdolności obronnych i środków europejskich na finansowanie obronności państw członkowskich i samej Unii jest w naszym narodowym interesie" – napisał minister w mediach społecznościowych.

Uchwała ws. Tarczy Wschód. Sejm zdecydował

Projekt uchwały zaproponowanej przez posłów Koalicji Obywatelskiej zakłada pełne poparcie dla rozwiązań zawartych w rezolucji Parlamentu Europejskiego z 12 marca, dotyczącej przyszłości europejskiej obrony, w tym poprawki uznającej Tarczę Wschód, czyli planowany system umocnień na granicy Polski z Rosją i Białorusią, za projekt flagowy dla wspólnego bezpieczeństwa UE.

Zarówno europosłowie Konfederacji, jak i PiS poparli poprawkę dotyczącą Tarczy Wschód, natomiast głosowali przeciwko całej rezolucji.

Wyniki czwartkowego głosowania skomentował w internecie premier Donald Tusk. "Mieli do wyboru: poparcie uchwały albo hańbę. Wybrali hańbę, a uchwałę i tak przegłosowaliśmy. PiS i Konfederacja ponownie przeciw Tarczy Wschód i europejskiej jedności wobec rosyjskiej agresji" – napisał szef rządu w serwisie społecznościowym X.

