Lisicki: Prof. Safjan broni prokurator Wrzosek. Ziemkiewicz: Pałkarze ruszyli w bój

Prokurator Ewa Wrzosek poinformowała, że wstrzymuje swoją aktywność medialną do czasu "zakończenia nagonki politycznej". "W związku z licznymi zapytaniami dot. śledztwa ws. dwóch wież oraz rozpętanej na tym tle nagonki politycznej informuję, że do czasu jej zakończenia nie będę się wypowiadać w mediach, ani tradycyjnych ani społecznościowych" – napisała Wrzosek na platformie X w poniedziałek wieczorem.

O prokurator Wrzosek znów zrobiło się głośno po śmierci wieloletniej współpracowniczki prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Barbara Skrzypek zmarła 15 marca, trzy dni po przesłuchaniu w prokuraturze, które prowadziła Wrzosek. Politycy PiS, z Kaczyńskim na czele, wiążą śmierć Skrzypek z przesłuchaniem i postawą Wrzosek, która znana jest ze swojej niechęci do PiS.

Lisicki i Ziemkiewicz komentują

– Pani Wrzosek w związku ze straszliwymi prześladowaniami, które na nią spadają, postanowiła się nie wypowiadać do końca sprawy, którą obecnie bada. To rzeczywiście straszliwy krzyż, który na nią spadł. Wyobrażasz sobie, że ona nie będzie mogła się publicznie wypowiadać? – zapytał redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy" Paweł Lisicki w programie "Polska Do Rzeczy".

– Myślę, że to będzie cierpienie. Będzie musiała wysyłać tweety w pustkę albo w ciemnym kącie, do plastikowej torby wykrzykiwać, jak bardzo nienawidzi PiS-u. (...) Wielkie poświęcenie z jej strony – ironizował Rafał Ziemkiewicz.

Publicyści "Do Rzeczy" odnieśli się również do tekstu byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego (w latach 1998-2006) i byłego sędziego TSUE (2009-2024) prof. Marka Safjana, który ukazał się w "Gazecie Wyborczej". – Sam tytuł jest znaczący: "Hejt na Bodnara i Wrzosek niszczy nasze społeczeństwo". Kto tu kogo hejtuje? – zastanawiał się Lisicki.

– Ten tekst to kwintesencja hipokryzji i faryzeizmu, jaki rzadko można spotkać. Autor używa najwznioślejszych słów i pojęć po to, żeby pokazać, że jest tak naprawdę pałkarzem – stwierdził red. nacz. "Do Rzeczy".

