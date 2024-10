Zwrot w sprawie zakazu handlu w niedziele. Polacy zmienili zdanie

Od wprowadzenia ograniczeń handlu w niedzielę w 2018 r. przeciwnicy tego rozwiązania zdecydowanie przeważali, zmieniło się to jedynie na początku roku kiedy to zwolennicy byli w większości – odnotowuje "Rzeczpospolita".

Z najnowszego badania UCE Research i Grupy Offerista, które "Rz" poznała jako pierwsza, wynika, że obecnie takie rozwiązanie nie podoba się ponownie 52,6 proc. ankietowanych, a 38,9 proc. je popiera.



"Grupa osób popierających ograniczenia dla handlu również się skurczyła – w lutym takich odpowiedzi padło 44 proc. Jeszcze we wrześniu 2023 r. w badaniu także tych firm przeciwko zakazowi handlu w niedzielę opowiedziało się 54 proc." – czytamy w tekście.



Dwie niedziele handlowe w miesiącu. Projekt Polski 2050

Dziennik przypomina, że projekt dotyczący zmiany w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele złożyła już do Sejmu Polska 2050. "Przewiduje, że handel będzie możliwy w dwie niedzielę w miesiącu. Obecnie sklepy mogą być otwarte siedem niedziel w roku. Projekt jest po pierwszym czytaniu w Sejmie i utknął w sejmowych komisjach. Pomysłodawca rozwiązania, czyli Ryszard Petru, zapowiada konsultacje społeczne w tej sprawie i to jeszcze w tym miesiącu" – zaznacza gazeta.



Z badania wynika, że częściej za przywróceniem handlu we wszystkie niedziele opowiadają się mężczyźni niż kobiety (56,6 proc. do 48,9 proc.). Ponadto chcą tego przede wszystkim osoby w wieku 25–34 lata (wśród nich 63,9 proc.), z miesięcznym dochodem netto 7–9 tys. zł (69 proc.). To również częściej osoby z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym (64,8 proc.) oraz z miejscowości od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców (60,2 proc.).



Branżowi eksperci, na których powołuje się "Rz", podkreślają, że zakaz handlu spowodował zmianę w zwyczajach zakupowych i dziś przepis ten nie jest już tak uciążliwy, jak wcześniej. Niemniej za powrotem do sklepów otwartych w niedzielę konsekwentnie opowiada się choćby Polska Rada Centrów Handlowych.

Czytaj też:

"Z handlową niedzielą jest trochę jak z aborcją". Jachira "błysnęła" w Sejmie