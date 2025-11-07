Ziobro reaguje na decyzję Sejmu. "Wyszła na jaw ewidentna ustawka"

Sejm zagłosował za uchyleniem immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze. Posłowie zgodzili się również na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie polityka PiS.

Prokuratura chce postawić posłowi Prawa i Sprawiedliwości 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, która rzekomo przywłaszczyła ponad 150 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości.

Ziobro o Tusku: Jest królem złodziei

– Prawda jest najważniejsza. Dobrze, że tak się stało. W tym sensie, że wyszła na jaw ewidentna ustawka. Donald Tusk kilka dni temu napisał na Twitterze, że będzie areszt i kropka. Mógł tak napisać, bo przez ostatnie długie miesiące Bodnar i Żurek pod jego nadzorem i na jego polityczne zlecenie przejmowali nielegalnie wymiar sprawiedliwości: prokuraturę i sądy – powiedział na antenie Telewizji Republika Zbigniew Ziobro, który przebywa w Budapeszcie. – Sztandarowym hasłem Żurka było mieć zaufanych sędziów – zwrócił uwagę.

– Można powiedzieć, że "król Europy" [Donald Tusk – przy. red.] jest tak naprawdę królem złodziei – stwierdził były minister sprawiedliwości. – Prawdy nie da się aresztować. Prawda się obroni. Stoję symbolicznie pod pomnikiem mojego ulubionego amerykańskiego prezydenta Ronalda Reagana, który jest symbolem konsekwencji, siły, zdecydowania i wolności. Ta wolność przyjdzie do Polski w swoim czasie. Ci, którzy dopuszczają się niszczenia państwa polskiego, (...) zostaną kiedyś pociągnięci do odpowiedzialności – kontynuował.

Ziobro: Nie mam nic do ukrycia

– Przyjdzie czas, żeby każdy z tych zarzutów wyjaśnić. Nie mam nic do ukrycia. Tylko trzeba to zrobić w sposób cywilizowany. Apeluję do szeroko rozumianej prawicy. Czasami są między nami różnice zdań, ale musimy patrzeć na przyszłość Polski – mówił Ziobro. – Zamierzam się bronić. Zamierzam używać słowa. Zamierzam używać prawdy – zapewnił polityk PiS.

Były minister został zapytany, czy zamierza złożyć wniosek o azyl polityczny na Węgrzech, czy może jednak wróci do Polski. – Jakie działania zamierzam podjąć, czy jutro pojawię się w Polsce, czy pojutrze, czy może później, to się okaże. Proszę wybaczyć, ale nie słuchają nas tylko ludzie życzliwi – odparł.

