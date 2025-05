"Cóż szkodzi obiecać?". Chwila szczerości posła KO

Sławomir Mentzen zaprosił Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego na osobne rozmowy na jego kanale na YouTube. – Jeżeli chcecie spróbować przekonać moich wyborców do tego, by oddali głos właśnie na was, to was obydwu zapraszam na rozmowę na mój kanał na YouTube. Chętnie się z wami spotkam i zadam kilka pytań, żeby moi wyborcy dowiedzieli się trochę więcej o was – przekazał jeden z liderów Konfederacji. Zarówno Nawrocki, jak i Trzaskowski zapowiedzieli, że wezmą udział w dyskusji.

Mentzen zajął trzecie miejsce w wyborach prezydenckich. Otrzymał 2 902 287 głosów (14,81 proc.). Trzaskowski i Nawrocki zmierzą się 1 czerwca w drugiej turze.

Osiem pytań Mentzena

Sławomir Mentzen zaproponował kandydatom KO i PiS podpisanie deklaracji, która zawiera osiem punktów:

Nie podpiszę żadnej ustawy która podnosi istniejące podatki, składki, opłaty lub wprowadza nowe obciążenia fiskalne Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej obrót gotówkowy i będę stał na straży polskiego złotego Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej swobodę wyrażania poglądów zgodnych z polską konstytucją Nie pozwolę na wysłanie polskich żołnierzy na terytorium Ukrainy Nie podpiszę ustawy w sprawie ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej dostęp Polaków do broni Nie zgodzę się na przekazywanie jakichkolwiek kompetencji władz Rzeczypospolitej Polskiej do organów Unii Europejskiej Nie podpiszę ratyfikacji żadnych nowych traktatów unijnych osłabiających rolę Polski np. poprzez osłabienie siły głosu lub odebranie prawa weta

"Cóż szkodzi obiecać?"

W programie "Debata Gozdyry" na antenie Polsat News poseł KO Przemysław Witek stwierdził, że na liście Mentzena jest "sporo rzeczy", pod którymi Rafał Trzaskowski może się podpisać. – Co z tej listy jest do podpisania? Bardzo proszę – pytała prowadząca program Agnieszka Gozdyra.

– "Nie dla wyższych podatków i nowych obciążeń". Zdecydowanie tak – odpowiedział polityk. – I co, nie wprowadzicie nigdy już żadnych podatków nowych? Jest pan pewien, że nie będą potrzebne żadne nowe podatki? – dopytywała dziennikarka. – Cóż szkodzi obiecać? – wypalił nagle Przemysław Witek, czym wywołał śmiech w studiu. Agnieszka Gozdyra nie kryła zdziwienia. – Słucham?! – skwitowała. – To taki żarcik – próbował się tłumaczył poseł KO.

