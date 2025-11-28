Orban spotkał się z Putinem. Wiadomo, o czym rozmawiali

Spotkanie premiera Węgier i prezydenta Rosji, które odbyło się w Moskwie, dotyczyło dostaw ropy naftowej i gazu dla Węgier oraz działań pokojowych na Ukrainie.

Orban spotkał się z Putinem

– Jeśli w trakcie negocjacji zdecydujemy się na Budapeszt, będę bardzo zadowolony – powiedział Władimir Putin.

Przywódca Rosji podziękował premierowi Węgier za „gotowość do pomocy” w tej kwestii.

Wcześniej Viktor Orban informował, że Węgry są gotowe zapewnić platformę do negocjacji w sprawie wojny w Ukrainie.

– Węgry są zainteresowane pokojem. Mamy szczerą nadzieję, że opublikowane niedawno inicjatywy pokojowe ostatecznie doprowadzą do pokoju. Nasze dzisiejsze spotkanie daje mi możliwość potwierdzenia, panie prezydencie, że Węgry są gotowe zapewnić platformę do takich negocjacji i przyczynić się do pomyślnego zakończenia tego procesu – powiedział z kolei w piątek premier Węgier.

Prezydent Rosji poinformował, że to Donald Trump miał zaproponować Budapeszt jako miejsce ich spotkania. – Od razu powiedział: „mamy dobre stosunki z Węgrami, wy macie dobre stosunki z Viktorem, ja też, więc proponuję tę opcję”. Oczywiście, chętnie się zgodzimy – powiedział Władimir Putin.

Piątkowe spotkanie Viktora Orbana było trzecią rozmową węgierskiego premiera z Władimirem Putinem od inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku.

– Wybieram się (do Moskwy), żeby Węgry miały zapewnione dostawy energii podczas zimy i w przyszłym roku – powiedział premier Węgier w piątek rano w rozmowie wideo zamieszczonej na Facebooku.

Zapytany, czy wśród tematów spotkania z Władimirem Putinem pojawią się wysiłki podejmowane na rzecz pokoju w Ukrainie, Viktor Orban odpowiedział, że “raczej nie da się tego uniknąć”.

Czytaj też:

Putin podał warunek zakończenia wojny na Ukrainie. "Walki ustaną"Czytaj też:

Pieskow: Uzgodnienia USA z Ukrainą zostały nam przekazane