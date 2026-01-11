Czego nie widzą (niektórzy) katolicy?

Z INNEJ PERSPEKTYWY Ależ się podekscytowałem! Zobaczyłem tytuł: "Leon XIV: świat zawsze ma swoich »Herodów«".
To o przesłaniu papieża na Niedzielę Świętej Rodziny, przypadającą w tym roku we wspomnienie Świętych Młodzianków, a więc dzieci pomordowanych w Betlejem na zlecenie króla Heroda. Wydawało mi się, że gdy przeczytam treść papieskiego przemówienia, dostanę gotowe cytaty antyaborcyjne. Wszak papież pochodzi z USA, z kraju, w którym walka chrześcijan z aborcją mocno wiąże się z tą datą.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
