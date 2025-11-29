"Przekroczono psychologiczną barierę". To będą drogie święta

Analitycy zauważyli również niepokojące zjawisko. W ciągu zaledwie 7 dni cena koszyka podstawowych produktów wzrosła o kwotę 1,57 zł, co oznacza podwyżkę rzędu 1,6 proc. Tym samym przekroczono psychologiczną barierę 100 złotych za zestawienie najpotrzebniejszych produktów kupowanych przez Polaków.

Największe podwyżki dotyczyły warzyw: pomidorów malinowych oraz papryki czerwonej. Podrożały również takie produkty jak masło, banany, cukier, marchew, brokuły oraz mleko. Eksperci wskazują, że w analizowanym koszyku zauważono także obniżkę niektórych produktów. Potaniały mąka pszenna, olej rzepakowy, jabłka czy ziemniaki.

Polacy kupują w dyskontach

W sklepach dyskontowych robi zakupy 98 proc. Polaków; 44 proc. z nich robi to częściej niż wcześniej – wynika raportu Havas Commerce.

Według raportu "Kultura Dyskontowa" zrealizowanego przez CSA – jednostkę badawczą Havas Media Network, jednocześnie 87 proc. Polaków uważa, że produkty z dyskontów dorównują jakością tym z tradycyjnych sklepów.

"Polska jest światowym liderem w zakupach dyskontowych – 98 proc. Polaków odwiedza je, a 74 proc. robi tam regularne zakupy. Dla 87 proc. jakość oferowanych produktów nie odbiega od tradycyjnego handlu, a jakiekolwiek poczucie wstydu praktycznie nie istnieje. Co jednak wyróżnia Polaków, to sposób korzystania z dyskontów: zamiast rezygnować z polskich marek na rzecz marek własnych, często po prostu korzystają z możliwości kupna znanych marek, ale w niższej cenie. Dyskonty pozwalają na utrzymanie lojalności względem ulubionych marek przy jednoczesnej lepszej kontroli budżetu" – czytamy w komunikacie poświęconym raportowi.

Badanie zostało zrealizowane techniką CAWI (Computer Assisted Web Interview) w dniach 10-16 lipca 2025 roku. Próba objęła 502 respondentów reprezentujących dorosłych Polaków.

