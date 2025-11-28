Obniżki stóp procentowych. Wskazano terminy

"Inflacja spadła w październiku poniżej celu NBP, co otwiera szeroko drzwi do cięcia stóp w grudniu. 'Goldilocks economy' będzie kontynuowane w 2026 roku. Stopa docelowa NBP to 3,5 proc. albo niżej" – czytamy w komentarzu ING BSK do danych GUS.

Według wstępnego szacunku GUS inflacja CPI spadła w październiku do 2,4 proc. r/r (ING: 2,5 proc.; konsensus: 2,6 proc.) z 2,8 proc. we wrześniu.

"Spadek listopadowej inflacji był spowodowany niższymi podwyżkami cen energii, a także dalszym spadkiem inflacji bazowej do 2,8 proc. r/r z 3 proc. r/r. To oznacza, że presja cenowa ustępuje nie tylko po stronie cen energii i żywności, ale także inflacji bazowej. Widzimy hamowanie inflacji żywności i napojów bezalkoholowych, które w październiku podrożały o 2,7 proc. r/r vs. 3,4 proc. r/r we wrześniu. Według naszych wstępnych szacunków inflacja bazowa z wyłączeniem cen żywności i energii wyniosła ok. 2,8 proc. r/r, wobec 3 proc. r/r miesiąc wcześniej. W porównaniu do września ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły 0,1 proc. m/m, nośników energii o 0,1 proc. m/m, a paliw o 2,2 proc. m/m" – czytamy dalej.

Co z grudniową obniżką stóp procentowych?

Ekonomiści wskazali, że grudniowa obniżka stóp procentowych, której się spodziewali, stanie się zapewne konsensusem w obecnych warunkach. Oba wskaźniki, tj. CPI i inflacja bazowa w IV kw. 2025 r., będą niższe od najnowszej projekcji NBP.

"Lepiej wyglądają także perspektywy inflacji na 2026 rok. Widzimy dalsze hamowanie tempa wzrostu płac w 2026 roku. Wszystko wskazuje na to, że nowe taryfy nie przyniosą wzrostu cen prądu od stycznia 2026, wejście w życie systemu ETS2 zostało odłożone na 2028, a sytuacja fiskalna nie będzie dalej luzowana, chociaż deficyt jest obecnie bardzo wysoki. W naszej ocenie ryzyka inflacyjne są ograniczone, a ich bilans przechylony bardziej w kierunku niższej niż wyższej inflacji w nadchodzących kwartałach" – oceniają ekonomiści.

"Prognozujmy stopę docelową na poziomie 3,5 proc. r/r i widzimy duże szanse na spadek do 3 proc. r/r. Przewidujemy co najmniej dwie obniżki stóp o 25 pb w pierwszej połowie przyszłego roku, chociaż pierwsze miesiące 2026 najprawdopodobniej przyniosą ich stabilizację z uwagi na okrojone informacje o inflacji konsumpcyjnej na początku roku (zmiana koszyka i przejście na COICOP2018)" – zakończyli w komentarzu.

